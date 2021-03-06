Наезд пьяного водителя на детей: очевидцы рассказали подробности ДТП

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Очевидцы рассказали подробности ДТП в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Сбитые пьяным лихачом в Алматинской области две школьницы восьми и девяти лет всё ещё в коме. Их состояние врачи Енбекшиказахской районной больницы оценивают как крайне тяжёлое. Делать какие-либо прогнозы не берётся никто. Маленьких пациенток, которые в буквальном смысле борются за жизнь, навестили представители областного и районных акиматов. Они пообещали оказать семьям учащихся всестороннюю помощь, сообщает Almaty.tv

ЧП произошло около 5 часов вечера. Пьяный водитель сбил девочек, которые возвращались из школы, говорят местные. По словам очевидцев, удар был такой силы, что школьниц буквально раскидало в разные стороны. А машина остановилась возле знака пешеходного перехода.

Очевидцы происшествия рассказали о некоторых деталях произошедшего. Оказывается, скорая на помощь на место ДТП приехала не сразу.

Мы выбежали на улицу. Девочка стояла с переломанной ногой вот тут недалеко от происшествия и кричала о помощи. Мы начали закрывать глаза от того, что две девочки без сознания лежали в крови. Скорую сразу никто не вызывал. Потом наш сосед Тимур вызвал", - заявила очевидец Александра Григориади.

После аварии трех из четырех школьниц с различными травмами экстренно доставили в Енбекшиказахскую районную больницу села Шелек. Две в итоге попали в реанимацию - их состояние оценивается как крайне тяжёлое. За их жизнь борются врачи. Ещё одну девочку перевели в областную детскую больницу. Ее здоровью ничего не угрожает. Четвертая отделалась легким испугом и находится дома.

У всех девочек черепно-мозговые травмы. У обеих девочек, которые находятся в реанимации, у них есть травмы посерьезнее, такие как: переломы бедер, переломы таза плюс черепно-мозговая травма. Проводится интенсивная терапия. Состояние девочек остается еще тяжелым", - сообщил замдиректора Енбекшиказахской районной больницы села Шелек Рустам Идрисов.

У входа в больницу собрались родные и близкие пострадавших девочек. Все они надеются на скорейшее выздоровление детей. Между тем врачи провели консилиум. По их словам, лечение проводится в полном объёме и имеется запас необходимых лекарств. Сюда же приехало руководство Алматинской области и районного акимата. Они навестили девочек в больнице и встретились с родителями учениц.

Эта ситуация под контролем главы государства , акима области и района. Сегодня мы приехали узнать состояние детей. Больница полностью оснащенная. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - отметил первый замакима Енбекшиказахского района Айбек Бидаев.

А что касается виновника ДТП, известно, что мужчине 54 года. Он отец троих детей. Друзья и одноклассники отзываются о нем как о примерном семьянине и хорошем друге.

У него образованные дети. Он ухаживает за своей матерью. Мы знаем его, как одного из активистов нашего села. Он впервые сел пьяным за руль. Его жена приходила просить прощение у родных. Они очень сожалеют", - рассказал житель Енбекшиказахского района Мади Утемисов.

Кстати, медэкспертиза уже подтвердила: мужчина действительно сел за руль нетрезвым. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту начато досудебное расследование. Пьяному лихачу грозит срок до трёх лет тюрьмы и лишение водительских прав.

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