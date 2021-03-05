Наезд пьяного водителя на детей: Токаев взял на контроль расследование инцидента

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял на контроль расследование инцидента в селе Корам Енбекшиказахского района Алматинской области, где пьяный водитель сбил четырех школьниц, передает Kazakhstan Today.

Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области, где пьяный водитель наехал на четырех маленьких девочек. Две из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Главой государства дано поручение провести всестороннее расследование данного происшествия для привлечения к ответственности водителя в соответствии с законом. Пострадавшим девочкам и их родителям будет оказана помощь", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось ранее, 2 марта, в 18.40, 54-летний водитель автомашины УАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех школьниц , стоящих на обочине, в селе Корам Енбекшиказахского района. По данным полиции, пострадавшим по 8 и 9 лет. По информации управления здравоохранения области, состояние двух девочек крайне тяжелое. В ведомстве отметили, что у всех диагностированы тяжелые травмы в виде переломов бедренных костей, голени, ушиба головного мозга, сочетанных травм, черепно-мозговой травмы, травматического шока и комы 3-4 степени. Две девочки 2012 года рождения находятся в коме на искусственной вентиляции легких.

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