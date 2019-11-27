Нашедший младенца в мусорном баке в Костанае дворник рассказал подробности

Тело младенца с неперерезанной пуповиной обнаружил дворник. Ребёнок был в пакете и скончался от переохлаждения, сообщает AstanaTV.
О страшной находке дворник Геннадий Леонов рассказывает со слезами на глазах. Говорит, что обнаружил пакет в воскресенье утром в мусорном баке возле 5-го дома микрорайона Аэропорт.
Подхожу, здесь в этом бачке торчат ножки. Разворачиваю пакет, там ребенок новорожденный, пуповина не перерезана, ничего. Я сразу побежал в диспетчерскую", - сказал он.
Новорожденного младенца видела и жительница соседнего дома, рассказал дворник. Она вызвала скорую помощь и полицейских. Когда приехали медики, новорожденный уже не подавал признаков жизни. Предположительно он находился на холоде более часа.
Состояние клинической смерти, были проведены реанимационные мероприятия, к сожалению, безуспешно. Ребенок доношенный, был обнаружен с неперерезанной пуповиной, послед на месте", - сообщила Ксения Жилкибаева пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области.
По этому факту проводится досудебное расследование. Поиски матери, которая выбросила новорожденного, пока результатов не принесли.
Сотрудниками полиции осуществлен обход всех ближайших домов, просмотрены камеры видеонаблюдения, к работе также привлекались кинологи", - проинформировал Нурлан Арыстанов начальник следственного отдела департамента полиции Костанайской области.
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