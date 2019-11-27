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Нашедший младенца в мусорном баке в Костанае дворник рассказал подробности

26.11.2019, 09:10 11908
Нашедший младенца в мусорном баке в Костанае дворник рассказал подробности
Костанай. 25 ноябрь. Kazakhstan Today - Полиция Костаная разыскивает мать, которая выбросила новорождённого в мусорный бак, передает Kazakhstan Today.
 
Тело младенца с неперерезанной пуповиной обнаружил дворник. Ребёнок был в пакете и скончался от переохлаждения, сообщает AstanaTV

 
О страшной находке дворник Геннадий Леонов рассказывает со слезами на глазах. Говорит, что обнаружил пакет в воскресенье утром в мусорном баке возле 5-го дома микрорайона Аэропорт. 
 

Подхожу, здесь в этом бачке торчат ножки. Разворачиваю пакет, там ребенок новорожденный, пуповина не перерезана, ничего. Я сразу побежал в диспетчерскую", - сказал он. 

 
Новорожденного младенца видела и жительница соседнего дома, рассказал дворник. Она вызвала скорую помощь и полицейских. Когда приехали медики, новорожденный уже не подавал признаков жизни. Предположительно он находился на холоде более часа. 
 

Состояние клинической смерти, были проведены реанимационные мероприятия, к сожалению, безуспешно. Ребенок доношенный, был обнаружен с неперерезанной пуповиной, послед на месте", - сообщила Ксения Жилкибаева пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области. 

 
По этому факту проводится досудебное расследование. Поиски матери, которая выбросила новорожденного, пока результатов не принесли. 
 

Сотрудниками полиции осуществлен обход всех ближайших домов, просмотрены камеры видеонаблюдения, к работе также привлекались кинологи", - проинформировал Нурлан Арыстанов начальник следственного отдела департамента полиции Костанайской области. 

 

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