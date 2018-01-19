Актобе. 19 января. Kazakhstan Today - Несчастным случаем назвали в МВД происшествие с автобусом в Актюбинской области, в котором погибли 52 человека, передает корреспондент агентства.

Как сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, "там не было дорожно-транспортного происшествия".

"Никаких криминальных последствий мы не видим. Это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины", - отметил вице-министр МВД.

Он добавил, что сначала в салоне появился едкий дым, который стал причиной отравления многих пассажиров. Это и не позволило им спастись. Кроме того, когда открыли дверь, в салон проник кислород и автобус вспыхнул изнутри. При этом внутри было очень много багажа.

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

Для изучения причин происшествия и оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.

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