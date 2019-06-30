Атырау. 29 июня. Kazakhstan Today - Несколько человек пострадали в результате массового конфликта на Тенгизе, передает Kazakhstan Today.

29 июня на строительной площадке Завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы. Полиция на месте и территория была оцеплена", - сообщили сегодня в пресс-службе Тенгизшевройл.

В компании отметили, что ТШО тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации и обеспечением безопасности работников.

Как уточняет порта "Ак Жайык" , в ходе конфликта пострадали в основном арабы. Массовое избиение экспатов началось после завтрака, около 09.00. На объекте собралась толпа в несколько сотен человек, которые были агрессивно настроены в отношении иностранных работников. С объектов строительства завода, пришлось экстренно эвакуировать всех иностранцев. Некоторые автобусы толпа закидывала камнями.

Поводом для конфликта якобы послужило фотография, выставленная работником компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" в соцсетях, где он показывает недвусмысленные намёки девушке-казашке.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Атырауской области.

Примерно в 11.00 в вахтовом поселке "Тенгиз" рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле Whatsapp. На фото изображена девушка и сам Eli Daoud с рацией в руке, антенна которой направлена в сторону девушки, пояснили в акимате.

На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции".

Напомним, массовый конфликт между иностранными рабочими и сотрудниками охранной компании произошел в 2017 году на строительной площадке многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" в Астане. На левобережье были перекрыты сразу несколько улиц . На место событий стянуты экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские задержали 41 человека , 8 из которых были привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактических мероприятий и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены.

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