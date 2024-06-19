18.06.2024, 20:49 16066

Несколько районов Алматы остались без электричества

Без света остались жители Бостандыкского и Медеуского районов
Несколько районов Алматы остались без электричества
Фото: pixabay.com
Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 июня, в 18.49 в Алматы на подстанциях 160А и 157А произошло отключение линии электропередачи. В результате жители Бостандыкского и Медеуского районов остались без электричества, сообщает "Алатау жарық компаниясы".

Специалисты производили аварийно-восстановительные работы.

Позже в компании сообщили об устранении повреждения и в 20.13 все потребители были переподключены.
 
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Теги:ОтключениеАлматыэлектричество

новости по теме

17.06.2024, 13:58 61176

Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации

Один из них - подросток
Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации
Фото: instagram/управление здравоохранения ЗКО
Уральск. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Уральске сообщили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области.

На данный момент 3 взрослых в реанимации, 3 - в отделений политравмы. В детской больнице 1 в реанимации, 1 в отделении. Проведен консилиум с участием главного внештатного травматолога, директора и заместителя директора городской многопрофильной больницы, ОДМБ, заведующего отделения реанимации и интенсивной терапии. Также проведена телемедицина с Центром медицины катастроф городов Астаны и Алматы совместно с реаниматологами и комбустиологами. Тактика лечения согласована", - сообщили в управлении.


instagram/управление здравоохранения ЗКО

Напомним, вчера на рынке "Ел Ырысы" в Уральске, на месте для убоя скота, взорвался газовый баллон. Пострадали 10 человек: мужчины в возрасте от 27 до 67 лет и двое детей 2009 и 2007 года рождения.

На место происшествия выезжали 5 бригад скорой медицинской помощи.
 
16.06.2024, 13:46 89321

Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы

Сотрудники ростовского СИЗО освобождены
Ростов. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых обвиняемых, захвативших в заложники двух сотрудников следственного изолятора в российском Ростове, ликвидировал спецназ.

Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Ранее в районе СИЗО были слышны выстрелы. Правоохранители оцепили близлежащие кварталы.

По данным ФСИН, в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону арестанты взяли в заложники двух сотрудников. Один из них - начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма, второй - надзиратель.

По факту захвата заложников заведено уголовное дело.

Напомним, в сентябре прошлого года суд вынес приговор захватившему заложников в столичном отделении Kaspi bank. Он получил 7,5 года лишения свободы
 
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Теги:ЗаложникиЗахватРоссия
16.06.2024, 13:24 90356

Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске

Баллон взорвался на одном из местных рынков, на месте для убоя скота
Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске
Фото: МЧС РК
Уральск. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек попали в больницу из-за взрыва газового баллона в Уральске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Баллон взорвался на одном из местных рынков, на месте для убоя скота. Пострадали 10 человек, из них два подростка.

Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. После осмотра медиков двое граждан отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", - сообщает МЧС.


В ведомстве добавили, что неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев.

В январе этого года в Карагандинской области из-за взрыва газового баллона обрушился жилой дом. Погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.
 
15.06.2024, 11:43 131076

В столичной школе женщина упала в шахту лифта  

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи
Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Астаны женщина провалилась в шахту лифта, ей на помощь пришли спасатели, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.


В Алматинском районе города Астаны в одной из школ женщина 1986 года рождения упала в лифтовую шахту.

С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее лифт с пассажирами сорвался в шахту в Семее. Возбуждено уголовное дело.
 
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Теги:шахтаПадениешкола
14.06.2024, 12:39 157716

Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО

Еще трое родственников доставлены в больницу
Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО
Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей скончались от пищевого отравления в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает "Петропавловск.news".

Двое детей в возрасте трех и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления", - сообщает источник со ссылкой на департамент полиции региона.


Еще трое членов семьи доставлены в больницу.

По факту отравления семьи начато досудебное расследование.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.


Ведется расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании.

В феврале этого года в Мангистауской области 36 человек отравились едой из общепита.

В августе прошлого года в Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети, двое из них скончались. Результаты экспертизы и причины трагедии власти до сих пор не озвучили.
 
13.06.2024, 08:15 187081

В Конаеве загорелся мусорный полигон  

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание
В Конаеве загорелся мусорный полигон
Фото: скриншот из видео ДЧС
Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло загорание мусора, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - проинформировали в МЧС.


Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

 
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Теги:КонаевМусорПолигонПожар
11.06.2024, 12:21 231056

Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур

Один из них скончался от обезвоживания
Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Фото: instagram/news_baikonur
Байконур. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Франции погиб от обезвоживания, пытаясь незаконно попасть на территорию космодрома Байконур.

Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь - вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - рассказал источник агентству РИА Новости.


Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и побежал обратно к трассе.

Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - добавил собеседник агентства.


Агентство отмечает, что Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов.

В 2022 году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о задержании подданного Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы около стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран", - сообщает сайт.


Туристы-нелегалы сильно рискуют, поскольку средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.

Ранее Минтуризма включило космодром "Байконур" в Кызылординской области в топ-20 приоритетных туристических мест Казахстана.
 
10.06.2024, 09:13 258976

Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области  

Выжил 12-летний мальчик
Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло вчера на 55-м км автодороги Алматы - Оскемен, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров, в том числе одна несовершеннолетняя, от полученных травм погибли на месте. Несовершеннолетний мальчик 12 лет с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Конаева", - написал Аленов на своей странице в Facebook.


По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.


Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пять человек погибли в ДТП.
 
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Теги:ДТПАлматинская область

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