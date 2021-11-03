Несколько районов СКО остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ-2

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УРАЛЬСК. 2 НОЯБРЯ - Несовершеннолетний Айберстиев Асылжан Асланович, 2005 года рождения, ушел из квартиры в микрорайоне Кунаева 1 октября, примерно в 02.00, и до сих пор не вернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации, распространенной департаментом полиции ЗКО, подросток был одет в синюю куртку, клетчатые коричневые брюки, черные мокасины с белой подошвой, при себе имел черный рюкзак с личными вещами, банковскую карту "Каспий банк", удостоверение личности и сотовый телефон марки "ОРРО" светло-зеленого цвета и "Айфон 11" черного цвета.

Особые приметы: на подбородке с правой стороны имеется родинка, при разговоре слегка заикается, говорит быстро.





На поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего направлены все силы департамента полиции региона.