Несколько районов СКО остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ-2

Фото: Петропавловск news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 НОЯБРЯ - Несколько районов Северо-Казахстанской области остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Петропавловск news, частичное отсутствие электроснабжения ощутили жители населённых пунктов 5 районов Северо-Казахстанской области: М. Жумабаева, Мамлютский, Есильский, Жамбылский и район Шал акына.
Ситуация на генерирующей станции повлияла и на работу городских тепловых сетей. Как пояснили специалисты, выход с ПТЭЦ-2 подающей сетевой воды идёт со снижением температуры теплоносителя в пределах 3-5%", - сообщает сайт.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе теплоэлектростанции.
1 ноября 2021 года на Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" произошла остановка трех котлоагрегатов, что привело к снижению нагрузки по станции. Образовавшийся дефицит мощности и отсутствие регулировки по частоте привели к веерным отключениям электрической энергии. Для урегулирования сложившейся ситуации Системный оператор дал команду вывести ПТЭЦ-2 на изолированную работу".
Сегодня на Петропавловской ТЭЦ-2 в круглосуточном режиме ведутся ремонтные работы с целью восстановления прежнего режима. По команде системного оператора АО "Северо-Казахстанская РЭК" в течение 20 минут снимает нагрузку 30 МВт, вследствие чего под полное ограничение электроснабжения попадают жители Тимирязевского и Жамбылского районов Северо-Казахстанской области, также частичные отключения ощутили потребители Есильского, Аккайынского, Кызылжарского районов и района имени М. Жумабаева. В городе Петропавловске на ограничении электроснабжения находятся потребители Рабочего поселка, жители улиц Мусрепова и Ауэзова, частично населенный пункт Малое Белое, микрорайоны Бензострой и Хромзавод, а также часть потребителей 19-го микрорайона.
Энергетики прикладывают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения.