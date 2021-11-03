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Несколько районов СКО остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ-2

02.11.2021, 17:18 49951
Несколько районов СКО остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ-2
Фото: Петропавловск news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 НОЯБРЯ - Несколько районов Северо-Казахстанской области остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Петропавловск news, частичное отсутствие электроснабжения ощутили жители населённых пунктов 5 районов Северо-Казахстанской области: М. Жумабаева, Мамлютский, Есильский, Жамбылский и район Шал акына.
 

Ситуация на генерирующей станции повлияла и на работу городских тепловых сетей. Как пояснили специалисты, выход с ПТЭЦ-2 подающей сетевой воды идёт со снижением температуры теплоносителя в пределах 3-5%", - сообщает сайт. 

 
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе теплоэлектростанции. 
 

1 ноября 2021 года на Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" произошла остановка трех котлоагрегатов, что привело к снижению нагрузки по станции. Образовавшийся дефицит мощности и отсутствие регулировки по частоте привели к веерным отключениям электрической энергии. Для урегулирования сложившейся ситуации Системный оператор дал команду вывести ПТЭЦ-2 на изолированную работу". 


Сегодня на Петропавловской ТЭЦ-2 в круглосуточном режиме ведутся ремонтные работы с целью восстановления прежнего режима. По команде системного оператора АО "Северо-Казахстанская РЭК" в течение 20 минут снимает нагрузку 30 МВт, вследствие чего под полное ограничение электроснабжения попадают жители Тимирязевского и Жамбылского районов Северо-Казахстанской области, также частичные отключения ощутили потребители Есильского, Аккайынского, Кызылжарского районов и района имени М. Жумабаева. В городе Петропавловске на ограничении электроснабжения находятся потребители Рабочего поселка, жители улиц Мусрепова и Ауэзова, частично населенный пункт Малое Белое, микрорайоны Бензострой и Хромзавод, а также часть потребителей 19-го микрорайона.
 
Энергетики прикладывают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения.
 

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В Алматы произошел крупный пожар

03.11.2021, 14:16 9856
В Алматы произошел крупный пожар
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы ночью загорелся двухэтажный дом, расположенный по улице Радостовца на пересечении с улицей Солодовникова в Бостандыкском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в городском ДЧС, пожар произошел в двухэтажном заброшенном каркасно-камышитовом доме по улице Радостовца. Угроза распространения огня отсутствовала.
 
Видео пожара появилось в социальных сетях.

 
Пожар был локализован в 00.04, ликвидирован в 00.31. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

 
 

В ВКО водитель автобуса насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

03.11.2021, 14:13 7291
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 НОЯБРЯ - В городе Алтае 50-летний водитель ПАЗа на пешеходном переходе насмерть сбил девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

2 ноября текущего года, в 19.33, 50-летний водитель автомашины марки ПАЗ, следуя по улице Горького, возле одного из магазинов города Алтая, не убедившись в безопасности движения, на установленном пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

 
По данному факту в отделе полиции района Алтай начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время водитель указанной автомашины задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.
 
 

В Уральске ищут без вести пропавшего подростка

02.11.2021, 21:23 81379
В Уральске ищут без вести пропавшего подростка
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 2 НОЯБРЯ - Несовершеннолетний Айберстиев Асылжан Асланович, 2005 года рождения, ушел из квартиры в микрорайоне Кунаева 1 октября, примерно в 02.00, и до сих пор не вернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации, распространенной департаментом полиции ЗКО, подросток был одет в синюю куртку, клетчатые коричневые брюки, черные мокасины с белой подошвой, при себе имел черный рюкзак с личными вещами, банковскую карту "Каспий банк", удостоверение личности и сотовый телефон марки "ОРРО" светло-зеленого цвета и "Айфон 11" черного цвета.
 
Особые приметы: на подбородке с правой стороны имеется родинка, при разговоре слегка заикается, говорит быстро. 

На поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего направлены все силы департамента полиции региона.
 

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