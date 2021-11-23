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Няню частного детсада в Капшагае обвиняют в рукоприкладстве

22.11.2021, 16:08 37801
Няню частного детсада в Капшагае обвиняют в рукоприкладстве
Фото: yandex_com
ТАЛДЫКОРГАН. 22 НОЯБРЯ - В Капшагае няню детского сада подозревают в избиении девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вчера после посещения детского сада обнаружила телесные повреждения на лице, ушах и на теле, видно, что как будто таскали за уши, на одном ушке кожица чуть-чуть порвалась. На ушах и за ушами все в кровяных ссадинах, на височной части и щеке удар от взрослой ладони", - сообщила мать девочки в Instagram-паблике zhaloby.almaty

 
По мнению женщины, директор сада укрывала факт преступления вместе с воспитателем. Также именно в этот день в саду не работали камеры. 
 
Только на следующий день работница сада призналась, что отшлепала девочку за то, что она не хотела спать. Девочка уворачивалась и стукнулась об край кровати. 
 
Женщина обратилась с официальным заявлением в полицию. 
 
В отделе образования Капшагая заверили, что заявление от мамы, обнаружившей ссадины и синяки на теле ребенка, принято отделом полиции. 
 

Заявительнице было дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Все собранные материалы направлены для рассмотрения в городской суд". 

 
В свою очередь, в управлении образования Алматинской области сообщили, что няня данной группы временно отстранена от работы.
 

Окончательное процессуальное решение по указанному факту будет принято по заключению судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.



 

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Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске

23.11.2021, 15:54 11395
Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске
Фото: daily.afisha.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 НОЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 07.48 на оперативный канал 102 от очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что на объездном шоссе Петропавловска произошло столкновение автомашин LADA Largus и Урал 5557. В результате столкновения водитель автомобиля LADA Largus от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

 
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).
 
Как сообщили в ведомстве, назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.
 
 

Без воды остались жители Караганды и Темиртау

23.11.2021, 15:33 17362
Без воды остались жители Караганды и Темиртау
КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Часть городов Караганда и Темиртау из-за аварии была отключена от холодного водоснабжения. Начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 ноября в 04.32 произошло аварийное обесточение по линии электропередач "Сантехническая" с отключением насосных агрегатов в насосной станции №3.

 
С 04.35 бригада энергетиков ТОО "Караганды Су" работает по восстановлению электроснабжения и возобновлению подачи воды. В 08.30 электроснабжение на линии электропередач на часть агрегатов, обеспечивающих подачу воды на ТЭЦ-3 и Караганду восстановлено.
 
Подача воды потребителям Сортировки, Пришахтинска и города Темиртау (ТОО "Окжетпес") возобновлена в 12.00 по завершении работ после технологического переключения основного коллектора на насосной станции №3. В 12.30 начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима", - сообщила в своем Инстаграм компания "Караганды Су".
 

От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

23.11.2021, 15:21 22546
От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Количество жертв взрыва в жилом доме в посёлке Шортанды увеличилось до пяти человек. Накануне вечером скончалась 10-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24"
 
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении. 
 
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик
 
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.

 

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