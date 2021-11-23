Няню частного детсада в Капшагае обвиняют в рукоприкладстве

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ТАЛДЫКОРГАН. 22 НОЯБРЯ - В Капшагае няню детского сада подозревают в избиении девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера после посещения детского сада обнаружила телесные повреждения на лице, ушах и на теле, видно, что как будто таскали за уши, на одном ушке кожица чуть-чуть порвалась. На ушах и за ушами все в кровяных ссадинах, на височной части и щеке удар от взрослой ладони", - сообщила мать девочки в Instagram-паблике zhaloby.almaty .

По мнению женщины, директор сада укрывала факт преступления вместе с воспитателем. Также именно в этот день в саду не работали камеры.

Только на следующий день работница сада призналась, что отшлепала девочку за то, что она не хотела спать. Девочка уворачивалась и стукнулась об край кровати.

Женщина обратилась с официальным заявлением в полицию.

В отделе образования Капшагая заверили, что заявление от мамы, обнаружившей ссадины и синяки на теле ребенка, принято отделом полиции.

Заявительнице было дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Все собранные материалы направлены для рассмотрения в городской суд".

В свою очередь, в управлении образования Алматинской области сообщили, что няня данной группы временно отстранена от работы.

Окончательное процессуальное решение по указанному факту будет принято по заключению судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.







