В Караганде грубое обращение с ребенком в детсаду попало на видео

КАРАГАНДА. 22 НОЯБРЯ - В Карагандинской области грубое обращение с ребенком в детсаду попало на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в одном из частных детских садов работница детского сада грубо схватила за рукав зимней курки лежащего на полу ребенка и куда-то потащила.
В описании к видео отмечается, что подобные случаи в этом детском саду не редкость.
Я неравнодушный "свидетель" (не прямой) ужасного обращения с детьми психически нездорового персонала детского сада... Прошу вас дать анонимную огласку, так как я считаю это каким-то средневековым садизмом", - отмечается в сообщении.
Частное учреждение, где за 40 000 тенге детям психику ломают садисты! Там есть ребенок-сердечник, так его доводят до истерики, орут! Я хочу поднять всех неравнодушных людей на проверку! Нельзя позволять такое!" - говорится в описании к видео.
На видеозапись отреагировали в отделе образования Караганды. Там сообщили, что ознакомились с публикацией, и пообещали провести служебное расследование.