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Полиция расследует дело об избиении детей в детсаде Уральска

13.02.2021 14716
Уральск. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сразу восемь воспитанников частного детского сада в Уральске пожаловались, что их избивает воспитатель. Полиция начала досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.
 
Воспитанники частного детского сада Уральска признались родителям, что воспитатель в течение нескольких применяла к ним физическую расправу. Педагог применяла силу по разным причинам: плохой сон или же ненадлежащее, по ее мнению, поведение, рассказывают встревоженные родители, говорится в репортаже телеканала Astana.tv.
 

Все дети говорят, что били по голове, закрывали в туалете, одного мальчика закрывали с выключенным светом даже", - рассказала мать одного из воспитанников. 

 
По словам родителей, детям светили в глаза лазерным фонариком, били тапкой по голове.
 

Директор считает, что это нафантазировано", - поделилась жительница Уральска Ирина Изгилова. 

 
Директор учреждения вышла на связь лишь один раз и разбираться с воспитателем не собирается, рассказывают возмущенные мамы. 
 
Согласно информации, садик частный, но с госдотацией. Однако в департаменте по контролю качества в сфере образования помочь ничем не смогли, сославшись на мораторий на проверки бизнеса. Тогда родители пошли с заявлением в полицию и прокуратуру города. Там уже начали досудебное расследование. 
 

В связи с тем что в отношении их детей применялись физические наказания, Абайским отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Если вина за жестокое обращение с несовершеннолетними будет доказана, то виновного ожидают санкции от 160 МРП", - прокомментировала старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Диляра Сатарова.

 
Заведующий детского сада на связь не выходит, но в чате родителям она написала, что в связи с последними обстоятельствами группа "Радуга" закрывает свои двери.

 

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