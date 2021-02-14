Полиция расследует дело об избиении детей в детсаде Уральска

Уральск. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сразу восемь воспитанников частного детского сада в Уральске пожаловались, что их избивает воспитатель. Полиция начала досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

Воспитанники частного детского сада Уральска признались родителям, что воспитатель в течение нескольких применяла к ним физическую расправу. Педагог применяла силу по разным причинам: плохой сон или же ненадлежащее, по ее мнению, поведение, рассказывают встревоженные родители, говорится в репортаже телеканала Astana.tv

Все дети говорят, что били по голове, закрывали в туалете, одного мальчика закрывали с выключенным светом даже", - рассказала мать одного из воспитанников.

По словам родителей, детям светили в глаза лазерным фонариком, били тапкой по голове.

Директор считает, что это нафантазировано", - поделилась жительница Уральска Ирина Изгилова.

Директор учреждения вышла на связь лишь один раз и разбираться с воспитателем не собирается, рассказывают возмущенные мамы.

Согласно информации, садик частный, но с госдотацией. Однако в департаменте по контролю качества в сфере образования помочь ничем не смогли, сославшись на мораторий на проверки бизнеса. Тогда родители пошли с заявлением в полицию и прокуратуру города. Там уже начали досудебное расследование.

В связи с тем что в отношении их детей применялись физические наказания, Абайским отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Если вина за жестокое обращение с несовершеннолетними будет доказана, то виновного ожидают санкции от 160 МРП", - прокомментировала старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Диляра Сатарова.

Заведующий детского сада на связь не выходит, но в чате родителям она написала, что в связи с последними обстоятельствами группа "Радуга" закрывает свои двери.





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