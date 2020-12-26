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В Щучинске из частного детсада уволены два агрессивных воспитателя

25.12.2020 15472
Кокшетау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Щучинске из частного детсада уволены два агрессивных воспитателя, которые издевались над малышами, передает Kazakhstan Today.
 
Жестокое обращение сняли камеры наблюдения, а родители выложили кадры в сеть и попросили разобраться, сообщает телеканал КТК
 
Инцидент произошел в мини-центре одного из частных детсадов. На видео воспитатель выдергивает стул из-под сидящего ребенка, и он ударяется подбородком о стол. На другой записи женщина агрессивно срывает с малыша одеяло и уводит его из спальни. 
 
По словам взрослых, детей поднимали с постели во время сонного часа и ставили в холодный угол в качестве наказания за то, что они не могли заснуть. Воспитателей уже уволили. 
 

Организована проверка работы этой дошкольной организации. В настоящее время два воспитателя этой группы освобождены от занимаемой должности, и, насколько известно нам, в рамках уголовно-процессуальной работы рассматривается вопрос об их ответственности в рамках уголовного законодательства", - сообщил и. о. руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

 

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