Кокшетау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Щучинске из частного детсада уволены два агрессивных воспитателя, которые издевались над малышами, передает Kazakhstan Today.

Жестокое обращение сняли камеры наблюдения, а родители выложили кадры в сеть и попросили разобраться, сообщает телеканал КТК

Инцидент произошел в мини-центре одного из частных детсадов. На видео воспитатель выдергивает стул из-под сидящего ребенка, и он ударяется подбородком о стол. На другой записи женщина агрессивно срывает с малыша одеяло и уводит его из спальни.

По словам взрослых, детей поднимали с постели во время сонного часа и ставили в холодный угол в качестве наказания за то, что они не могли заснуть. Воспитателей уже уволили.

Организована проверка работы этой дошкольной организации. В настоящее время два воспитателя этой группы освобождены от занимаемой должности, и, насколько известно нам, в рамках уголовно-процессуальной работы рассматривается вопрос об их ответственности в рамках уголовного законодательства", - сообщил и. о. руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

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