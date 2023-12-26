О состоянии пострадавших в аварии с автобусом людей рассказали врачи

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

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Кокшетау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 25 декабря, на автодороге Астана - Петропавловск произошло ДТП с участием нескольких авто, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.





По предварительным данным, что водитель "Газели" из-за поломки остановился на крайней правой полосе. Спустя некоторое время в "Газель" въехал Volkswagen Polo, за рулем которого находился житель Астаны. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.





В последующем с этим авто столкнулись еще три машины, двигавшиеся в попутном направлении.





По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.



