Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - Обнаруженный в горах близ Алматы мужчина скончался, передает Kazakhstan Today.

С момента обнаружения пострадавшего и до передачи скорой медицинской помощи время транспортировки заняло около пяти часов времени. Пострадавший при обнаружении находился в крайне тяжёлом (предагональном) состоянии. В 20.45 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда передали пострадавшего мужчину 1985 года рождения скорой медицинской помощи и ЦМК, которая их ожидала на мосту у реки Кумбельсу. Врач ЦМК, находившийся во второй поисково-спасательной группе констатировал смерть мужчины", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Напомним, 12 декабря, в 20.15, в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе озера Титова заблудился мужчина . Спасатели все дни проводили активные поиски потерявшегося. Дополнительно направлялись несколько групп личного состава и кинологические расчеты. Были обследованы верховья Горельника, перевал Титова, озеро Титова, перевал Терешковой, а также равнина Чукур, перевал Чукур, ущелья реки Кумбельсу. После двух суток поисков 14 декабря, в 15.50, пострадавший мужчина был обнаружен в урочище реки Кумбельсу. Пострадавшего транспортировали пешком по наиболее безопасному маршруту к мосту через реку Кумбельсу.

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