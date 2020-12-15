Спустя двое суток спасатели нашли пропавшего в горах близ Алматы мужчину

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - После двух суток поисков 14 декабря, в 15.50, пострадавший мужчина 1985 года рождения был обнаружен в урочище реки Кумбельсу. Пострадавший транспортируется пешком по наиболее безопасному маршруту к мосту через реку Кумбельсу, в районе которого уже ожидают врачи скорой и Центра медицины катастроф, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. Работы по транспортировки осложняются темнотой и большой крутизной склона до выхода на плато. В спасательной операции задействовано 26 спасателей РОСО. Ориентировочно спасательные работы продлятся несколько часов.

Напомним, 12 декабря, в 20.15, в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о том, что в районе озера Титова заблудился мужчина. Спасатели все дни проводили активные поиски потерявшегося, несмотря на темноту и опасные крутые склоны. Дополнительно направлялись несколько групп личного состава и кинологические расчеты. Были обследованы верховья Горельника, перевал Титова, озеро Титова, перевал Терешковой, а также равнина Чукур, перевал Чукур, ущелья реки Кумбельсу. Местом последней геолокации потерявшегося был район ущелья Кумбельсу.

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