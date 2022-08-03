АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - Обнаружено тело утонувшего акима Махамбетского района Атырауской области Рината Джанглишова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы акимата Атырауской области, вчера вечером в реке Жайык обнаружено тело утонувшего акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, сообщает "Ак Жайык" .
Напомним, мужчина утонул 31 июля около 20.30 "в необорудованном для купания месте при неизвестных обстоятельствах".
В ДЧС сообщили, что тело было обнаружено 1 августа в 20.00 в 25 километрах от места происшествия (окраина села Сарайшык), на берегу Урала местными жителями. Назначена судмедэкспертиза.
Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года. Он запомнился коллегам как профессионал своего дела. Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича", - сообщили в акимате.