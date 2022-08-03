Обнаружено тело утонувшего акима Махамбетского района Атырауской области

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Ребенок едва не погиб на остановке у Дома министерств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о произошедшем появилась на одной из страниц в Instagram.

Инцидент произошел на остановке у Дома министерств. Женщина гуляла с ребенком примерно двух лет. Малыш наступил на люк и тот открылся. На помощь мальчику пришел прохожий, мужчина залез в люк и вытащил мальчика.

По словам очевидцев, после падения ребенок не мог стоять на ногах.