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Обнаружены останки женщины, пропавшей два месяца назад в Уральске

22.10.2021, 20:47 88129
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Две недели назад грибники обнаружили в лесу, недалеко от берега Урала, в районе карьеров в Желаево, части человеческого тела, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полиция по сохранившимся останкам и одежде определила, что это останки 58-летней Дины Станько, пропавшей в конце августа. Женщина страдала потерей памяти, сообщает "Уральская неделя".
 
Полицейские нашли следы зубов животных на фрагментах ее тела. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти женщины. Родные Дины потребовали генетическую экспертизу - они хотят до конца убедиться, что это ее останки.
 
Дина Станько вышла из дома 24 августа и пропала. Полиция начала ее розыск 27 августа. Ни на одной записи с камер видеонаблюдения пропавшая женщина не была отслежена.
 
У Дины Станько осталась дочь 14 лет, которую она воспитывала одна.
 

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На жительницу столицы упала конструкция с крыши ЖК "Nomad"

22.10.2021, 18:46 100306
На жительницу столицы упала конструкция с крыши ЖК "Nomad"
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Пострадавшая с политравмами, травмами головного мозга доставлена в Многопрофильную городскую больницу №2, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Медиками состояние пациентки на момент поступления оценивалось как тяжелое. 
 

В срочном порядке женщина была прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

 
В ведомстве подчеркнули, что проводятся все необходимые лечебные мероприятия, пациентка находится под наблюдением медработников.
 
 

В Караганде полицейские спасли из пожара семь человек

22.10.2021, 16:05 132652
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября из Центра оперативного управления полиции города Караганды всем нарядам полка патрульной полиции поступило сообщение: в одном из домов частного сектора произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульной машины в составе Бауыржана Тусупбекова и Ильдара Касенова. Огонь уже охватил крышу строения, в котором, как сообщили очевидцы, оставались двое взрослых и двое детей. Полицейские бросились на выручку домочадцев, оказавшихся в огненной ловушке. Они вывели на улицу всех, кто в ней находился", - сообщает Polisia.kz. 

 
Между тем огонь перекинулся на соседний дом, в котором находились двое взрослых и ребенок. На помощь сослуживцам прибыл экипаж в составе Курмета Кунанбаева, Азамата Акимжанова и заместителя командира роты Илии Жаканова. Они оперативно эвакуировали людей из второго дома.
 
 

16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью

22.10.2021, 14:30 66988
16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью
Фото: МЧС России
РЯЗАНЬ. 22 ОКТЯБРЯ - В результате взрыва на заводе под Рязанью погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данные подтверждены региональным Минздравом, сообщает РИА Новости. Еще один человек числится пропавшим без вести, однако, по словам спасателей, никому из пропавших спастись не удалось. 
 

При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - рассказал источник агентства в экстренных службах.

 
Всего в момент пожара в цехе завода находились 17 человек.
 
В здании, где случилась авария, изготовляли промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ. 
 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петренко.


По ее словам, для тщательного расследования дело будет передано в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
 

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