Обрушившуюся на стадионе в Шымкенте крышу проверяли до ЧП

ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ – Кровлю стадиона, которая сорвала футбольный матч, упав прямо на поле, проверяли на прочность перед игрой и в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В январе 2022 года был проведен технический аудит, о том, что есть какие-то нарушения в кровли и что-то надо менять, не было отмечено. Кроме того, перед каждыми большими соревнованиями, где большое скопление людей, по закону составляется акт, где принимают участие представители ЧС, правоохранительных органов и так далее. Перед этим матчем тоже был составлен акт, в котором не было особых указаний по крыше", - рассказал заместитель акима Шымкента Максут Исахов.
По данным "Хабар 24", стало известно, что футболисты все-таки доиграют в резервный день: тем же составом и на том же поле.
Вопрос о выделении средств из государственного бюджета на ремонт крыши рассмотрят на ближайшей сессии маслихата, которая будет в июне. Пока дыры накроют брезентом. Последний раз капитальный ремонт кровли проводили в 2004 году.