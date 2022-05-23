Обрушившуюся на стадионе в Шымкенте крышу проверяли до ЧП

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ТАЛДЫКОРГАН. 22 МАЯ - В Аксуском районе Алматинской области на 395-м км автодороги республиканского значения Алматы - Оскемен (вблизи села Енбек) в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошел размыв трубчатого моста диаметром 1,5 м, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что между двумя участками остались четыре большегрузных автомобиля. С водителями налажена связь, они обеспечены продовольствием.

Сейчас на месте работает спецтехника.









Задействованы силы и средства: ДЧС Алматинской области (восемь сотрудников и четыре единицы техники), МИО (пять работников и две единицы техники), ДП (восемь сотрудников и три единицы техники) ,ТОО "Сити Контракшн" (10 работников и четыре единицы техники), АОФ ТОО "Казахавтодор" (три работника, одна единица техники)", - отметили в ДЧС области.

На месте ЧС создан оперативный штаб, силами подрядной организации ТОО "Сити Контракшн" (10 работников и 4 единицы техники) начаты ремонтно-восстановительные работы по возведению временной объездной дороги. Скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности.

Кроме того, в 16.30 в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы. Вышедшая вода из русла реки прошла по улице Абая с подтоплением двух огородов и частично дворовых территорий жилых домов на улице Абая.

Спустя пару часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС.