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Обрушившуюся на стадионе в Шымкенте крышу проверяли до ЧП

22.05.2022, 18:42 11501
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ – Кровлю стадиона, которая сорвала футбольный матч, упав прямо на поле, проверяли на прочность перед игрой и в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В январе 2022 года был проведен технический аудит, о том, что есть какие-то нарушения в кровли и что-то надо менять, не было отмечено. Кроме того, перед каждыми большими соревнованиями, где большое скопление людей, по закону составляется акт, где принимают участие представители ЧС, правоохранительных органов и так далее. Перед этим матчем тоже был составлен акт, в котором не было особых указаний по крыше", - рассказал заместитель акима Шымкента Максут Исахов. 

 
По данным "Хабар 24", стало известно, что футболисты все-таки доиграют в резервный день: тем же составом и на том же поле.
 
Вопрос о выделении средств из государственного бюджета на ремонт крыши рассмотрят на ближайшей сессии маслихата, которая будет в июне. Пока дыры накроют брезентом. Последний раз капитальный ремонт кровли проводили в 2004 году.
 

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В Алматинской области из-за сильных осадков размыло мост

22.05.2022, 22:32 5941
В Алматинской области из-за сильных осадков размыло мост
Фото: Кадр с видео
ТАЛДЫКОРГАН. 22 МАЯ - В Аксуском районе Алматинской области на 395-м км автодороги республиканского значения Алматы - Оскемен (вблизи села Енбек) в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошел размыв трубчатого моста диаметром 1,5 м, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, жертв и пострадавших нет.
 
Сообщается, что между двумя участками остались четыре большегрузных автомобиля. С водителями налажена связь, они обеспечены продовольствием. 
 
Сейчас на месте работает спецтехника. 


Задействованы силы и средства: ДЧС Алматинской области (восемь сотрудников и четыре единицы техники), МИО (пять работников и две единицы техники), ДП (восемь сотрудников и три единицы техники) ,ТОО "Сити Контракшн" (10 работников и четыре единицы техники), АОФ ТОО "Казахавтодор" (три работника, одна единица техники)", - отметили в ДЧС области.

 
На месте ЧС создан оперативный штаб, силами подрядной организации ТОО "Сити Контракшн" (10 работников и 4 единицы техники) начаты ремонтно-восстановительные работы по возведению временной объездной дороги. Скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности. 
 
Кроме того, в 16.30 в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы. Вышедшая вода из русла реки прошла по улице Абая с подтоплением двух огородов и частично дворовых территорий жилых домов на улице Абая. 
 
Спустя пару часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС.
 

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте

22.05.2022, 21:06 8326
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте
Фото: telegram/qr_tjm
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали о состоянии пострадавших при взрыве, который прогремел вчера возле областного перинатального центра в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совместно с начальником управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 7 пациентов со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены", - сказала директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Казахстана Магрипа Ембергенова.

 
Пострадавшие пациенты перинатального центра были передислоцированы в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы №№ 1 и 2 Шымкента, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу. 

 
По словам Магрипы Ембергеновой, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов. 
 

Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорожденных и беременных продолжаются. Все беременные и новорожденные находятся на особом контроле", - отметила она.


Напомним, 21 мая в Шымкенте прогремел взрыв возле роддома.


 

В ЗКО в результате аварии погибла 20-летняя девушка

22.05.2022, 18:37 12871
В ЗКО в результате аварии погибла 20-летняя девушка
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 22 МАЯ - В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Жангирхана в поселке Зачаганске погибла 20-летняя пассажирка. В 5.00 утра 22 мая водитель автомашины въехал в столб билборда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В салоне автомашины кроме водителя находилась девушка 2002 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Девушка скончалась, не приходя в сознание. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

 
Как сообщает "Мой город", водитель поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами ключицы и бедра. Сейчас состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.
 
Управление здравоохранения региона проинформировало, что девушка 2002 года рождения при госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы нижних конечностей.
 

Спецкомиссия подсчитывает ущерб от взрыва в Шымкенте

22.05.2022, 16:34 14631
Спецкомиссия подсчитывает ущерб от взрыва в Шымкенте
Фото: Otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - Специальная комиссия подсчитывает ущерб от взрыва возле областного перинатального центра в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

 

Известно, что от взрывной волны пострадал не только многоэтажный дом, легковые автомобили, а также здание областного перинатального центра и дорогостоящее медицинское оборудование", - сообщает "Хабар 24".

 
Отмечается, что рядом с местом взрыва находилась реанимация. Там лежали недоношенные дети. Один из тройни погиб. За несколько часов до трагедии мать потеряла и другого ребенка.
 

Семьям погибших, а их оказалось трое, акимат окажет материальную помощь. Среди погибших охранник роддома и сотрудник строительной компании, который в составе бригады делал там капитальный ремонт", - сообщил руководитель управления общественного здоровья Марат Пашимов. 

 
Врачи продолжают бороться за жизни и других пострадавших. Среди них сотрудники перинатального центра: санитарки, медсестра, а еще мужчина, который пришел в роддом наладить интернет.

 

В Шымкенте обрушилась крыша стадиона

22.05.2022, 12:22 17576
В Шымкенте обрушилась крыша стадиона
Фото: telegram/Kozhakhmet_inside_official
ШЫМКЕНТ. 22 МАЯ - В Шымкенте сорвало крышу основного здания стадиона Хаджимукана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 мая в 21.20 в Шымкенте по улице Майлы кожа Аль-Фарабийского района из-за усиления ветра произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.


 
По предварительным данным, площадь сорванной части крыши составила 400 из 900 квадратных метров общей площади. 
 
Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия сотрудники службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли.
 
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, во время происшествия порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
 

В Шымкенте трое детей задохнулись в багажнике машины

21.05.2022, 20:17 30116
В Шымкенте трое детей задохнулись в багажнике машины
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - В Шымкенте трое детей погибли из-за удушья в багажнике автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

ЧП произошло в Каратауском районе Шымкента 19 мая. Дети в отсутствие родителей во время игры залезли в багажник автомашины, а затем не смогли выбраться, сообщили в департаменте полиции Шымкента. 
 

Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации. По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции. 

 
Ранее сообщалось, что при взрыве на территории роддома в Шымкенте погиб новорожденный ребенок. 
 

Взрыв в Шымкенте: Минздрав сообщил о третьем погибшем

21.05.2022, 18:48 32271
Взрыв в Шымкенте: Минздрав сообщил о третьем погибшем
Фото: instagram/shymkent_city
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о третьем погибшем в результате взрыва на территории роддома в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш. 1980 года рождения и 1 новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - сообщило ведомство в Telegram.

 
В настоящее время с пострадавшими работают психологи.
 

В экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области. Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальной помощи на селе, так как ОПЦ № 1 выполнял функции 3-го уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорожденных из 7 районов области. Консультацию пострадавшим оказывают врачи ННЦ хирургии имени А. Сызганова", - сообщили в Минздраве. 

 
Готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.
 

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка", - отметили в ведомстве.

 
В Минздраве выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пообещали принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и расследования трагедии. 
 
Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв. На месте погиб охранник перинатального центра. Позже стало известно, что жертвой взрыва также стал новорожденный младенец. 
 
С места ЧП эвакуировали более 100 рожениц с детьми. 
 
В результате взрыва произошло обрушение здания аптеки на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна в квартире расположенного рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.
 

В результате взрыва в Шымкенте погиб новорожденный

21.05.2022, 17:12 32271
В результате взрыва в Шымкенте погиб новорожденный
Фото: pixabay.com
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Новорожденный младенец погиб в результате взрыва на территории роддома в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Малышу было всего 18 дней, сообщили в областном управлении здравоохранения.
 
Ранее в ДЧС сообщили, что взрыв произошел в помещении ТОО "Межбольничная 138-я аптека" из-за скопления газа. На месте погиб охранник перинатального центра 1979 года рождения. 
 

Пострадали восемь человек, они госпитализированы в Туркестанскую областную клиническую больницу", - сообщили в департаменте здравоохранения Туркестанской области. 

 
Всего на момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. 
 
Полиция Шымкента начала досудебное расследование по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв. С места ЧП эвакуировали более 100 рожениц с детьми. 

В результате взрыва произошло обрушение здания аптеки на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна квартиры расположенного рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.
 

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