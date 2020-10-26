Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Уральске

Уральск. 25 октября. Kazakhstan Today - Три человека пострадали, один скончался в результате аварии в Уральске, передает Kazakhstan Today.

Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил на своей странице в Facebook подробности. По его данным, авария произошла в 4 часа утра 25 октября. 23-летний водитель автомобиле ВАЗ-2112 в четвертом микрорайоне, напротив АЗС "Москвичи", не справился с рулевым управлением и наехал на стоявший на парковке Volkswagen Golf, а затем на "Газель", которая стояла на обочине дороге.

В результате ДТП 36-летняя пассажирка ВАЗ-2112 от полученных травм, не приходя в сознание, скончалась на месте происшествия. В городскую многопрофильную больницу с различными травмами были доставлены водитель и две пассажирки ВАЗа, одна из них находится в отделении реанимации", - сообщил Болатбек Бельгибеков.

Транспортные средства водворили на штрафстоянку. По факту начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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