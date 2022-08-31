Один из прыгнувших с поезда мальчиков скончался

ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - Один из мальчиков, прыгнувших с состава грузового поезда, скончался в центральной больнице Таласского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
7-летний ребенок умер в больнице от травм, полученных после падения с состава грузового поезда в Жамбылской области", - сообщает "Экспресс К".
В больнице рассказали, что выпрыгнувшие на ходу с вагона грузового поезда дети получили серьезные черепно-мозговые травмы.
Один из братьев, 2015 года рождения, скончался в больнице. Состояние второго мальчика, 2013 года рождения, оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу.