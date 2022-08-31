В Жамбылской области двое детей спрыгнули с поезда на ходу

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29 августа в 22.40 в транспортную полицию поступило сообщение от 53-летнего пастуха, жителя Жамбылской области. Мужчина сообщил, что на перегоне Тамды - Талас, на вагонах движущегося грузового состава, он заметил двух несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
В ходе поисковых мероприятий в течение 40 минут обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата обнаружили рядом с железно-дорожными путями близ станции Жума. Дети госпитализированы в центральную больницу Талаского района.
При проверке установлено, что несовершеннолетние живут с матерью в селе Каратау. 29 августа находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. Родители были в разводе", - пояснили в департаменте.
Сообщается, что на станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда.
По пути следования при наборе грузовым составом скорости дети испугались и спрыгнули близ станции Жума", - добавили в пресс-службе.
По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железно-дорожного транспорта).