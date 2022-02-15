Один погиб и семеро пострадали в ДТП в Павлодарской области

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35-летний водитель автомашины "Ауди 100", не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с автомашиной "Тойота Камри 20", - сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
От полученных травм на месте скончалась 26-летняя пассажир автомашины "Ауди 100".
Водитель автомашины "Ауди 100" и его пассажир 2013 года рождения с травмами госпитализированы в больницу. 24-летний водитель автомашины "Тойота Камри 20" и его четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении пресс-службы ДП.
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. По данному факту проводится проверка.