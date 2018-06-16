Около 30 человек эвакуировали при пожаре в Костанайской облбольнице

Костанай. 16 июня. Kazakhstan Today - Около трех десятков человек эвакуировали при пожаре из многоэтажного здания больницы в Костанае, передает Kazakhstan Today со ссылкой на alau.kz
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Сигнал о возгорании в 8-этажном здании Костанайской областной больницы поступил пожарным около 10 часов утра. На шестом этаже горел кабинет завотделением нейрохирургии. Эвакуировали 29 человек, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона.
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