Осужденные подняли бунт в колонии в Туркестанской области

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Актау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сети распространилось видео с окровавленным стеклом кареты скорой помощи в Мангистауской области. Автор видео рассказал, что неизвестный разбил окно машины, сообщает - В сети распространилось видео с окровавленным стеклом кареты скорой помощи в Мангистауской области. Автор видео рассказал, что неизвестный разбил окно машины, сообщает Lada.kz





По данным пресс-службы областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в 14.52 был зарегистрирован вызов от 40-летней женщины, сообщившей о том, что ее друг вонзил ей в голову стекло, открылось кровотечение. На место происшествия направили бригаду медиков.





По приезде полиции друг пострадавшей разбил стекло спецтранспорта и напал на фельдшеров. Кроме того, он нанес телесные повреждения полицейскому - его доставили в приемное отделение больницы. Дебошира забрали в местный отдел полиции.





На теле 40-летней женщины, звонившей в скорую, повреждений не обнаружено. Бригада скорой помощи не пострадала.





Установлено, что правонарушитель был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление полицейским. Стражам порядка оказана медицинская помощь. Назначена экспертиза. В настоящее время ведутся необходимые всесторонние следственные действия. Мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Мангистауской области.





В областном департаменте полиции сообщили, что по факту угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти начато досудебное расследование.





Напомним, в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.





Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.





В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.





В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.



