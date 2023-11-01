Отравление детей в Актау: прокуратура пригрозила уголовной ответственностью за бесконтрольную дезинсекцию

В случаях отравления или гибели людей виновному грозит до 10 лет лишения свободы

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Мангистау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области - Прокуратура Мангистауской области напоминает об уголовной ответственности за неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств.





Неправильная дезинфекция, в том числе неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств, может привести к выделению вредных химических веществ. Без должной вентиляции это может привести к накоплению вредных паров и газов. Постепенное вдыхание таких веществ может стать причиной отравления и смерти. Таким образом, самостоятельная дезинфекция может быть опасной, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности", - напомнили в прокуратуре.





К большому сожалению, на территории Мангистауской области фиксируются такие факты как в прошлом, так и в этом году, сообщил прокурор региона Руфат Куттуков. Хуже всего, по его словам, что от безответственных действий взрослых пострадали дети.





Он призвал в случае необходимости проведения дезинфекции обращаться к лицензированным специалистам в данной сфере либо в уполномоченные органы, а также в обязательном порядке оповестить соседей.





Также прошу жителей области в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру 112", - сообщил прокурор.





Он напомнил, что по закону "О разрешениях и уведомлениях" деятельность в сфере оборота ядовитых веществ должна быть лицензирована.





За реализацию дезинфицирующих средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 КоАП, а в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Будем придерживаться принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Куттуков.





Напомним, 21 октября в Актау двое малолетних детей скончались от отравления после проведения дезинсекции неустановленным препаратом в одной из квартир. Еще пять человек были госпитализированы. По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов. По факту было возбуждено уголовное дело.





Спустя 6 дней, 27 октября, в городе произошел аналогичный случай. В результате самостоятельной дезинсекции пострадали 5 человек, трое из которых - малолетние дети.





Расследование уголовных дел взято на контроль прокуратуры. Уполномоченные органы области приступили к разъяснительной работе среди населения.