Массовое отравление в кафе Кентау: число пострадавших достигло 92

Это уже третий случай массового отравления в данном заведении

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Кентау. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация с массовым отравлением в кафе Кентау взята на особый контроль, сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскар Искаков.





На данный момент число отравившихся фастфудом достигло 92. Среди них 41 ребенок. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.





Это уже третий случай массового пищевого отравления в данном заведении.





В августе прошлого года отравились 8 человек, в октябре - 168. По данным службы санитарно-эпидемиологического контроля, в рамках закона приняты соответствующие меры. В первом случае индивидуальный предприниматель был оштрафован на 230 МРП и ему выдали предписание об устранении правонарушения. Во втором случае по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса РК Кентауским городским отделом полиции возбуждено уголовное дело по досудебному расследованию. На основании постановления уголовного дела назначена внеплановая проверка со стороны УСЭК. В результатах проверки выявлены многочисленные недостатки", - сообщил замглавы департамента.





В частности, на объекте отсутствует программа производственного контроля, повара и официанты не прошли полный предварительный профилактический медицинский осмотр. Из 20 работников только 12 имеют медицинскую книжку, документы, удостоверяющие безопасность сырья и продукции, неполны. При хранении продуктов их товарное соседство не сохранялось, то есть мясные продукты, мясо птицы и молочные продукты, овощи и фрукты хранились в одном холодильнике. Не предусмотрено место для хранения личной и специальной одежды, личных вещей сотрудников. Также в кафе использовали продукты с истекшим сроком годности. Пробы, взятые на лабораторное исследование, находятся на экспертизе.





По словам Искакова, после второго случая отравления уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, однако теперь суд намерен довести дело до конца.





О состоянии заболевших на брифинге рассказал главный врач Кентауской центральной городской больницы Асылбек Утебаев.





По словам спикера, в результате исследования было установлено, что все больные 25-26 июня покупали в данном кафе пиццу, курицу и суши.





В инфекционном отделении на сегодняшний день обследовано 92 пациента с диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Из них 67 больных, 40 детей, 27 взрослых госпитализированы в инфекционный стационар. Среди них 3 беременные женщины. Состояние всех больных стабильно средней тяжести. 28 больных в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, в том числе 19 взрослых, 9 детей", - рассказал главный врач.





Всем больным оказывается необходимая медицинская помощь, лекарств достаточно. Ситуация находится под полным контролем.





Напомним, по факту массового отравления в кафе Кентау возбуждено уголовное дело.



