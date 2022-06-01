Пассажиры алматинского метро застряли в поезде между станциями

Фото: facebook/Антон Волер

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Пассажиры алматинского метро больше часа ожидали поезд на станции "Драмтеатр имени Ауэзова", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Когда люди стали возмущаться, спустился сотрудник метрополитена и сообщил о задержке в связи со случившимся на станции "Абай", а что именно случилось, он не знает. Но как результат - составы не двигаются", - написал в Facebook один из пассажиров.

По его словам, один состав проехал мимо ожидавших его пассажиров, а второй приехал переполненным.

В Instagram-паблике almaty_news написали, что застрявший поезд остановился на 15 минут между станциями "Алмалы" и "Абай". На опубликованном видео люди сидят в вагоне без света, пользуясь фонариками на сотовых телефонах.

В пресс-службе метро сообщили, что остановка произошла по техническим причинам.