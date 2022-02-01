Пастух и более тысячи овец погибли при пожаре в Туркестанской области

Фото: МЧС РК

ТУРКЕСТАН. 31 ЯНВАРЯ - На территории крестьянского хозяйства в пяти километрах от села Алгабас Байдибекского района произошел пожар, в котором погибли пастух и более тысячи голов овец, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31 января 2022 года в 7.15 на пульт 101 поступило сообщение о том, что произошло возгорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, на первом этаже строения содержался мелко-рогатый скот, на втором находилось сено. Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части - 40 километрах. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут.

В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружено тело пастуха. Пожар локализован в 09.37, ликвидирован в 10.23. Площадь пожара составила 781 квадратный метр. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области.



