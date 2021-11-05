Пациент погиб во время пожара в больнице Жезказгана

ГИППЕРХОЛМ. 5 НОЯБРЯ - В Гипперхолме был задавлен насмерть роботизированной рукой инженер по ее техническому обслуживанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает "Хабар 24" , трагедия произошла в помещении компании Deco-Pak Limited 14 апреля 2017 года, однако теперь случай получил широкую огласку.

В настоящее время идет судебный процесс, в котором фигурирует компания и ее владелец. Как рассказали в суде, 48-летний мужчина Эндрю Тиббот пытался почистить датчик упаковочной машины, когда его придавило. Травмы оказались смертельными.

Прокурор Аллан Комптон сообщил, что Тибото нашел его сын. Медики потерпевшему уже ничем не могли помочь. Во время заседания выяснилось, что двое других работников предприятия также были травмированы этой же роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными.

По мнению прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности. Во время заседания суда компания Deco-Pak Limited отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве.

В то же время руководитель компании 64-летний Майкл Холл из Элланда признал нарушение безопасности. Суд в данное время определил, что роботизированная рука была мощным и опасным механизмом. Ожидается, что судебное разбирательство продлится около шести недель.



