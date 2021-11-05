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Пациент погиб во время пожара в больнице Жезказгана

04.11.2021, 14:57 79543
КАРАГАНДА. 4 НОЯБРЯ - Во время пожара в центральной больнице Жезказгана погиб человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
3 ноября, в 11.58, поступило сообщение о пожаре в здании Центральной больницы города. К месту вызова были направлены 24 человека и 7 единиц техники ДЧС. На четвертом этаже в палате произошло горение на площади 10 квадратных метров.
 

На месте пожара обнаружено тело пациента, 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело. На сегодня больница работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

 
Оперативно принятыми мерами пожар был ликвидирован силами ДЧС Карагандинской области в 12.21. Причина возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются.

 

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В Великобритании робот убил человека

05.11.2021, 14:46 13933
ГИППЕРХОЛМ. 5 НОЯБРЯ - В Гипперхолме был задавлен насмерть роботизированной рукой инженер по ее техническому обслуживанию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", трагедия произошла в помещении компании Deco-Pak Limited 14 апреля 2017 года, однако теперь случай получил широкую огласку.
 
В настоящее время идет судебный процесс, в котором фигурирует компания и ее владелец. Как рассказали в суде, 48-летний мужчина Эндрю Тиббот пытался почистить датчик упаковочной машины, когда его придавило. Травмы оказались смертельными. 
 
Прокурор Аллан Комптон сообщил, что Тибото нашел его сын. Медики потерпевшему уже ничем не могли помочь. Во время заседания выяснилось, что двое других работников предприятия также были травмированы этой же роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными.
 
По мнению прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности. Во время заседания суда компания Deco-Pak Limited отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве.
 
В то же время руководитель компании 64-летний Майкл Холл из Элланда признал нарушение безопасности. Суд в данное время определил, что роботизированная рука была мощным и опасным механизмом. Ожидается, что судебное разбирательство продлится около шести недель.
 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай.

 

Родных потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы

05.11.2021, 09:14 39664
Родных потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы
Фото: Otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 5 НОЯБРЯ - Родных временно потерявшего память мужчины разыскивают врачи шымкентской больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Со слов бригады 103, больного забрали из микрорайона Отырар, он находился во дворе возле дома №60. Со слов прохожих, мужчина упал, ударился головой, после чего потерял сознание, у него начались судороги. Прохожие вызвали скорую помощь, сообщает Otyrar.kz.
 
Больного доставили в приемное отделение городской клинической больницы №1. В реанимационном зале после осмотра врачей в экстренном порядке его госпитализировали в реанимационное отделение.
 
На вид мужчине 25-30 лет. Высокого роста, среднего телосложения. Уровень сознания - оглушение. Говорить, а также назвать свои имя и фамилию пациент не может.
 

Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском

04.11.2021, 15:36 79570
Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском
Фото: Reuters
ИРКУТСК. 4 НОЯБРЯ - Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По показаниям чёрных ящиков, он упал из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла, сообщает ТАСС
 
На борту упавшего самолета находились 9 человек, в настоящее время найдены тела шестерых из них. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.
 

По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", - сообщил он.

 
Рябоволов добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо - граждане России, трое - Белоруссии, двое - Украины.
 
Ранее губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании "Заполярье". 
 
Сегодня был найден второй параметрический самописец самолета. 

Найдены два самописца - речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

 
Напомним, вчера самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились девять человек, все они погибли. 
 

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