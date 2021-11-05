Пациент погиб во время пожара в больнице Жезказгана

КАРАГАНДА. 4 НОЯБРЯ - Во время пожара в центральной больнице Жезказгана погиб человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 ноября, в 11.58, поступило сообщение о пожаре в здании Центральной больницы города. К месту вызова были направлены 24 человека и 7 единиц техники ДЧС. На четвертом этаже в палате произошло горение на площади 10 квадратных метров.
На месте пожара обнаружено тело пациента, 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело. На сегодня больница работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Оперативно принятыми мерами пожар был ликвидирован силами ДЧС Карагандинской области в 12.21. Причина возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Алматы 3 ноября произошел крупный пожар в Бостандыкском районе.