В Алматы произошел крупный пожар

Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы ночью загорелся двухэтажный дом, расположенный по улице Радостовца на пересечении с улицей Солодовникова в Бостандыкском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в городском ДЧС, пожар произошел в двухэтажном заброшенном каркасно-камышитовом доме по улице Радостовца. Угроза распространения огня отсутствовала.
Видео пожара появилось в социальных сетях.
Пожар был локализован в 00.04, ликвидирован в 00.31. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области тело пожилого мужчины обнаружили в сгоревшей квартире.