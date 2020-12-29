Павлодарец, допустивший столкновение с трактором, получил 5 лет лишения свободы

Павлодар. 28 декабря. Kazakhstan Today - В суде №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело о ДТП, в результате которого двое детей скончались в реанимации, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба суда №2 Павлодара, в августе 2020 года гражданин Б. за рулем автомобиля Lada Granta FL двигаясь по автодороге Омск - Майкапчагай, возле села Павлодарское совершил столкновение с трактором "Беларусь 82.1 ЭО-2626М".

В результате ДТП женщина, 1998 года рождения, получила тяжкие телесные повреждения, двое малолетних детей, 2012 и 2016 годов рождения, скончались в реанимационном отделении Детской областной больницы.

Вина подсудимого доказана показаниями самого подсудимого, потерпевших и свидетелей, а также заключениями ряда судебных экспертиз.

Прокурор просил назначить 5 лет лишения свободы УИС минимальной безопасности. Потерпевшие М., К., З. просили назначить наказание на усмотрение суда, не связанное с лишением свободы. Потерпевший М. просил назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Подсудимый свою вину признал и просил не лишать его свободы, дать условное наказание.

В итоге Б. осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 7 лет. Также с него в пользу потерпевших взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда на общую сумму 11 234 150 тенге.

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