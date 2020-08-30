Пять человек скончались в двух авариях в Павлодарской области

Павлодар. 29 августа. Kazakhstan Today - Два крупных ДТП произошли в Павлодарской области: погибли пять человек, передает Kazakhstan Today.

В одной из аварий на трассе в Баянаульском районе Павлодарской области погибли пять человек, а для транспортировки еще двоих пострадавших оперативно был сформирован борт санавиации.

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Майкаин - Баянаул. В результате столкновения двух автомобилей трое мужчин 36, 45 и 65 лет и две женщины 37 и 52 лет скончались на месте.

Еще двое пострадавших - 37-летний мужчина и 14-летний подросток - с тяжелыми травмами были доставлены в Центральную больницу Баянаульского района. Вызов отработали две бригады скорой помощи.

Не дожидаясь заявки, в станции скорой помощи сформировали борт санавиации в составе реаниматолога и травматолога. Она вылетела для транспортировки этих пациентов в Павлодар.

Второе ДТП случилось на трассе Павлодар - Мичурино. В аварии столкнулись автомобиль и трактор. Пострадали 34-летний мужчина, 22-летняя девушка и двое детей: 4-летняя девочка и 8-летний мальчик. В скорую помощь о произошедшем ДТП сообщили полицейские. На место выехала бригада службы 103 из пункта в селе Чернорецкое.

В станции скорой помощи, благодаря GPS-навигатору, определили ближайшую к месту аварии шоковую бригаду в Павлодаре и направили ее навстречу. После оказания реанимационной помощи пострадавшим. Их доставили в Первую и Третью горбольницы Павлодара, сообщили в региональной станции скорой помощи.

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