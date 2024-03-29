28.03.2024, 16:53 47451
Паводки в ЗКО: отключена сотовая связь, сельчан эвакуируют вертолетами
Фото: ДЧС ЗКО
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Уральск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области в результате интенсивного таяния снега и обильных осадков вода подтопила 432 жилых дома, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Каратобинском районе река Жаксыбай вышла из берегов и подтопила жилые дома села Коржын. Первоначально жители подтопленного села были эвакуированы в школу в том же населенном пункте. Позже двумя вертолетами МИ-8 военного института СВО Минобороны 92 человека были эвакуированы в село Каратобе. Отмечается, что работы будут продолжены.
Также сложная паводковая ситуация сложилась в Сырымском районе. Там вышедшая из берегов река Оленты подтопила дома в селах Оленты, Жымпиты, Булгурты. Кроме того, в пяти населенных пунктах района произошло отключение сотовой связи из-за аварийного отключения в электрической сети. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Жители затопленных домов поселились у родственников.
В целях стабилизации ситуации в трех селах из города Алматы на помощь прибыли 50 военных, которые были мобилизованы для сдерживания воды и эвакуации людей в безопасное место", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили в связи с паводками в Костанайской области.
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29.03.2024, 19:39 5351
В Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска
Фото: КНБ РК
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Костанай. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу РК в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", сообщает Пограничная служба КНБ РК.
Всем планирующим пересечь границу на этом участке рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Он отметил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
29.03.2024, 18:59 6401
Уже в четырех районах Актюбинской области ввели режим ЧС
Фото: МО РК
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Актобе. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с возникновением угрозы затопления на территории Айтекебийского района с 29 марта объявлена чрезвычайная ситуация природного характера на местном уровне.
Как сообщил аким района Даулетияр Тугузбаев, принято решение об объявлении чрезвычайного положения, в соответствии с этим решением проводятся соответствующие мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации.
Напомним, с 28 марта на территории Темирского, Мугалжарского, Хобдинского районов Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Он отметил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
29.03.2024, 12:10 16306
В Кокшетау река вышла вышла из берегов: подтоплены дома, эвакуировано свыше 100 человек
На подтопленных участках организовано дежурство сотрудников полиции
Фото: МЧС
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау вышедшая из берегов река Кылшакты затопила дома и дворовые территории, эвакуировано свыше 100 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых домов, а также первый этаж детского сада "Ертөстік". В настоящее время проведены 150 метров берегоукрепительных работ, уложено 280 тонн инертного материала. Эвакуировано 111 человек, из них 30 детей", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что на подтопленных участках организовано дежурство сотрудников полиции и местных исполнительных органов.
Между тем в Абайской области из-за сильно промерзшей почвы талая вода в поисках выхода подтопила дамбы и населенные пункты, сообщили в акимате региона.
В Аягозском и Аксуатском районах в целях безопасности эвакуировали жителей в специально подготовленные эвакопункты. Сегодня люди уже возвращаются", - проинформировали в пресс-службе.
Также вернулись домой жители села Уан Аксуатского района, которых эвакуировали ранее в связи с повышением уровня воды реки Богас.
В настоящее время ситуация в районах стабильная", - заверили в акимате.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Он отметил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
29.03.2024, 10:01 20086
В ЗКО из паводкоопасных районов эвакуировали 500 человек
Подтоплено 455 жилых домов
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Уральск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области из паводкоопасных районов эвакуировали 500 человек. В противопаводковых работах задействовано более 900 человек и более 400 единиц техники, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
С 25 марта по области откачано 351 тыс. кубометров талых вод и уложено 21 440 штук мешкотары с инертными материалами. Всего подтоплено 455 жилых домов, 5 подвальных помещений многоэтажных жилых домов, 17 социальных объектов. Два вертолета Минобороны задействованы в спасательных работах в Каратобинском районе. На данный момент 350 человек были эвакуированы в сельскую школу села Коржын. В поселке Аксу из 46 домов были эвакуированы 150 человек", - проинформировали в МЧС РК.
В ведомстве отметили, что в Уральск прибыла оперативная группа департамента по ЧС Мангистауской области.
29.03.2024, 09:15 22626
В трех районах Актюбинской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводков
Фото: скриншот из видео aqtobe_tjd
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Актобе. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 марта на территории Темирского, Мугалжарского, Хобдинского районов Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, сообщили в областном акимате.
С 25 марта наблюдается интенсивное снеготаяние, а 28 марта реки Уил, Темир и Бабатай вышли из берегов и затопили жилые дома в Шубаркудукском, Алтыкарасуском, Кайындинском и Саркольском сельских округах. В настоящее время проводятся работы по борьбе с паводком. Пострадавшим жителям оказывается помощь", - проинформировали в акимате региона.
Кроме того, сообщается, что река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села Кобда.
По данным МЧС РК, также в регионе, вдоль реки Елек, возникла угроза попадания талых вод в дома садоводческих коллективов. В связи с этим было принято решение о переселении населения, проживающего в садоводческом коллективе по реке Елек, в места временного размещения.
Эвакуировано 1417 человек, из них 623 ребенка, размещены в пунктах эвакуации", - сообщили в МЧС.
По информации областного ДЧС, в Актобе в качестве временного эвакуационного пункта подготовлено 53 школы, из них в 35 размещены жители. Из 1193 человек 468 - дети.
28.03.2024, 19:16 43596
Режим ЧС объявили в одном из районов Актюбинской области
Фото: МЧС РК
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Актобе. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Режим ЧС объявили в подтопленном Кобдинском районе Актюбинской области с 28 марта.
На основании протокола внеочередного экстренного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кобдинского района от 27 марта на территории Кобдинского района с 28 марта объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба", - говорится в официальном сообщении местных властей.
По информации МЧС, в Актюбинской области с 21 марта по сегодняшний день откачено 498 122 кубометра воды, уложено 40 735 штук мешкотары, подвезено 4 817 тонн инертных материалов.
Из зоны подтопления эвакуирован 831 человек, из них 376 - дети. Они находятся во временных пунктах и в домах родственников. Также эвакуировано 129 голов крупного рогатого скота.
Задействовано порядка 1800 человек личного состава и более 500 единиц техники. Работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в центральной части Актобе река затопила одну из городских улиц.
28.03.2024, 18:43 44736
Из-за ливня Алматы парализовали 10-балльные пробки
Фото: Freepik
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 марта в Алматы усилился ветер, началась гроза и полил сильный дождь. По информации "2ГИС", в Алматы, как в центре, так и на окраинах, образовались пробки до 10 баллов.
В связи с погодными условиями приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, в состояние повышенной готовности, работает оперативная группа.
Дополнено 28.03.2024, 18.59
В Международном аэропорту Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями - дождь, гроза, порывистый ветер до 30 метров в секунду - наблюдаются задержки рейсов. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.
28.03.2024, 13:14 51431
Режим ЧС объявили в связи с паводками в Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
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Костанай. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
В области открыта горячая линия для пострадавших при паводках. Группа психологической службы работает по номеру 8 714- 250 19 60.
По последним данным, из затопленных районов эвакуированы 434 человека, из них 307 человек в Аркалыке, 90 в Джангельдинском и 37 - в Амангельдинском районе.
Ранее МЧС сообщало об эвакуации сегодня ночью более 150 жителей Костанайской области с помощью вертолетов. В их числе - 63 несовершеннолетних.
Наиболее сложная ситуация по паводкам наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
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