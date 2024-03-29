Паводки в ЗКО: отключена сотовая связь, сельчан эвакуируют вертолетами   

Фото: ДЧС ЗКО

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Уральск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области в результате интенсивного таяния снега и обильных осадков вода подтопила 432 жилых дома, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.









В Каратобинском районе река Жаксыбай вышла из берегов и подтопила жилые дома села Коржын. Первоначально жители подтопленного села были эвакуированы в школу в том же населенном пункте. Позже двумя вертолетами МИ-8 военного института СВО Минобороны 92 человека были эвакуированы в село Каратобе. Отмечается, что работы будут продолжены.





Также сложная паводковая ситуация сложилась в Сырымском районе. Там вышедшая из берегов река Оленты подтопила дома в селах Оленты, Жымпиты, Булгурты. Кроме того, в пяти населенных пунктах района произошло отключение сотовой связи из-за аварийного отключения в электрической сети. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Жители затопленных домов поселились у родственников.





В целях стабилизации ситуации в трех селах из города Алматы на помощь прибыли 50 военных, которые были мобилизованы для сдерживания воды и эвакуации людей в безопасное место", - добавили в МЧС.



