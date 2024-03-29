Режим ЧС объявили в связи с паводками в Костанайской области

Фото: КНБ РК

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Костанай. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу РК в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", сообщает Пограничная служба КНБ РК.





Всем планирующим пересечь границу на этом участке рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.



