09.04.2024, 19:55 19311
Пик паводков пройден - ДЧС Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
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Костанай. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Костанайской области заявили о прохождении пика паводков в регионе. Специалисты и государственные органы в Костанайской области продолжают проводить необходимые противопаводковые мероприятия для защиты населения и предотвращения бедствий в результате наводнений.
На данный момент подтопленным остается 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и Костанае. На Карамтомарском водохранилище уменьшен сброс воды до 2200 кубометров в секунду. Уровень воды в реке Тобол уменьшился примерно на 40 сантиметров.
Особое внимание уделяется населенным пунктам вдоль рек Тобол и Тюнтюгур. Все еще остаются закрытыми два пути к областному центру, движение осуществляется через центральный мост.
В городских, районных акиматах организован прием заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного характера. Работают комиссии по оценке размера вреда, причиненного имуществу.
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09.04.2024, 12:15 32636
В Алматы задержали подозреваемого в убийстве на детской площадке
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полицейские задержали подозреваемого в убийстве на детской площадке, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее в Сети появились кадры с места происшествия.
В прошлом году пьяный костанаец напал на свою жену с ножом. Также в центре Уральска неизвестный нанес ножевое ранение мужчине. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний парень.
09.04.2024, 10:37 36111
Из-за паводков в Казахстане эвакуировали более 86 тысяч человек
Фото: МЧС
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводков спасено и эвакуировано более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Привлеченными воздушными судами спасено 2823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 8472 человека, из них 4055 детей. В безопасное место отогнано свыше 81 тысячи сельскохозяйственных животных. На телефоны горячей линии поступило 1130 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим", - отметили в МЧС.
По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3365 частных жилых домов и 348 дворовых территорий. Откачано 8 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,2 тыс. мешкотар и 1 тыс. тонн инертного материала. Из 2165 жилых домов и 1753 дворовых территорий отведена вода.
В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Талкарка, Жабай, Жыланды, Ишим, Колутон, Саркырама Акмолинской области, реке Акканбурлык вблизи села Чистополье района имени Мусрепова Северо-Казахстанской области.
На контроле находится 141 перелив автодорог, 99 размывов автодорог, из них 8 мостов и 91 дорожное полотно. На контроле 65 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", - сообщили в МЧС.
В Актюбинской области в Уилском районе наблюдается спад уровня воды на реке Уил. В связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргала с садоводческих коллективов Актобе продолжились работы по эвакуации населения, эвакуировано 216 человек, из них 106 детей.
В Атырауской области в Жылыойском районе наблюдается спад уровня воды на реке Жем. Для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря произведен подрыв дельты реки Жем. В Жылыойском районе было эвакуировано всего 9536 человек. В Кульсары подтопленными остаются 2810 жилых домов и пять зданий различного назначения, в эвакуационных пунктах находятся 33 641 человек.
В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в городе Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астараханском, Атбасарском и районе Биржан сал. Из-за интенсивного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль и Кызыл Су в селах Знаменка, Ленинское, Садовое Есильского района произошло подтопление 34 дворовых территорий и 14 частных жилых домов, эвакуировано 142 человека. Из-за угрозы подтопления и повышения уровня воды на реке Жабай в город Атбасар эвакуировано 77 человек, из них 21 ребенок.
В Костанайская область из населенных пунктов Буденовка, Алешинка и Введенка Мендыкаринского района заблаговременно эвакуировано 118 человек, из них 43 детей. В связи с повышением уровня воды на реке Тобол продолжаются берегоукрепительные работы в Костанае и Мендыкаринском районе.
В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Петропавловске, Есильском, Кызылжарском, Жамбылском и районе Шал акына. В связи с поднятием уровня воды на реке Есиль заблаговременно эвакуировано 98 человек, из них 22 детей в селах Бирлик, Петровка Есильского района, селах Городецкое, Коноваловка, Каратал района Шал акына.
В Западно-Казахстанской области продолжились берегоукрепительные работы на реке Урал, с садоводческих обществ заблаговременно эвакуировано 22 человека, из них 6 детей.
В пострадавшие регионы доставлено 133 635 килограммов гуманитарной помощи", - отметили в МЧС.
08.04.2024, 21:27 63446
В Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники
Эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной, сообщает пресс-служба МСХ.
После гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств. Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность", - сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве добавили, что после отхода воды с затопленных захоронений так же будут взяты пробы грунта.
Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.
Даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы", - сообщили в МСХ.
Ранее руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров заявил, что паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения.
08.04.2024, 20:13 66281
Пик половодья прошел - Министерство водных ресурсов
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Основные усилия Министерства водных ресурсов и ирригации направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод.
Что касается ситуации на казахстанских водохранилищах, к этому часу она такова.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.
В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме.
В регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке - 1680 кубометров в секунду.
До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней, поэтому, чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русло реки от ледяного покрова и исключают заторы", - сообщила Абдуалиева.
Она добавила, что четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье.
Сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс - 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается.
08.04.2024, 19:22 68341
На 13 автодорогах в шести областях ограничено движение
Скопление транспорта отсутствует
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 18.00 8 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях ограничено движение транспорта на протяженности 673 км, сообщает "КазАвтоЖол".
Акмолинская область:
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от поселка Сурган до границы Северо-Казахстанской области. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, участок от города Кандыагаш до города Эмба. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Атырауская область:
- автодорога Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, участок от поселка Доссор до Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Мукур - Кульсары, участок от поселка Доссор до Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Костанайская область:
- подъезд к селу Мариновка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Денисовка Тавриченка - Аршалы - Комаровка, участок от поселка Приреченка до поселка Комаровка. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Костанай - Жаксы - Карабутак - Костанай, участок от улицы Гашека до садового общества "Весна". На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Мангистауская область:
- автодорога Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, участок от границы Атырауской области до поселка Боранкул. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога Рощинское - Корнеевка - Волошинка, участок от села ощинское до села Корнеевка. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от поселка Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово-Киялы - Рощинское, участок от села Шагалы до села Рощинское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, участок от села Волошинка до села Кривощеково. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
08.04.2024, 19:09 69136
В Атырауской области вода в реке Жем пошла на спад
Фото: пресс-служба правительства РК
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Атырау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, сообщает пресс-служба правительства.
В понедельник, 8 апреля, Бозумбаев совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район, и Кульсары в частности.
Канат Бозумбаев встретился с жителями Кульсары. Рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией. Заместитель руководителя штаба поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.
На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.
Напомним, более 553 тонн гуманитарной помощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков.
08.04.2024, 15:25 76996
Аким СКО заявил об усложнении паводковой обстановки в регионе
Перелив на Сергеевском водохранилище составил 415 см, что намного больше показателя 2017 года
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Петропавловск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил об усложнении паводковой ситуации в регионе.
Паводковая ситуация усложняется. Сегодня утром на Сергеевском водохранилище перелив составил 415 см. Это намного больше показателей паводка 2017 года", - цитирует главу региона областной акимат.
По его словам круглосуточно проводятся мероприятия по защите населенных пунктов и областного центра.
Напомним, в Северо-Казахстанской области наиболее сложная обстановка складывается в 8 районах из 13, покрытие снегом составляет от 38 до 50% и сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов.
08.04.2024, 11:30 79206
В Казахстане из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек
Фото: МЧС
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 - ребенок, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ерасыл Сайпаш.
От свыше 1739 жилых домов и 1743 придворовых территорий отведена вода. В аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек, более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов", - сообщил спикер.
По его словам, подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях: в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил Ерасыл Сайпаш.
Дополнено 08.04.2024, 12.24
Медицинские работники осуществляют осмотр эвакуируемого населения и оказывают медицинскую помощь пострадавшим, заверили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Всего медиками ЦМК осмотрено более 800 человек, в том числе 268 детей. Оказана медицинская помощь 80 человек, госпитализировано 4 человека", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 08.04. 2024, 14.30
В Петропавловске эвакуируют 200 человек, постоянно проживающих на дачах.
На данный момент специалисты УП и ЧС Петропавловска в срочном порядке эвакуируют дачников. Мы вынуждены закрыть подъездные пути, за исключением эвакуации животных", - рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
В Акмолинской области спасатели эвакуируют жителей города Есиля и села Камышенка.
Из-за поднятия уровня реки Есиль было подтоплено 5 частных жилых домов и 18 многоквартирных жилых домов. Спасатели эвакуировали 32 человека, из них 12 детей (…) Из села Камышенка эвакуированы 34 человека, из них 14 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Из-за поднятия уровня реки Колутон и обильного снеготаяния произошло подтопление 36 придворовых территорий и 8 частных жилых домов.
В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов.
Подтоплено 427 дачных домов. Объявлены 6 ЧС местного масштаба. Эвакуировано 7048 человек, из них 3665 детей, 19 человек с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах расположены 1455 человек, в том числе 604 ребенка. В безопасные места отогнано 4580 домашних животных", - отчитались в министерстве.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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