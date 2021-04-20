Площадь пожара в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области превысила тысячу гектаров

ПАВЛОДАР. 19 АПРЕЛЯ - Пожар в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области локализован, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 апреля, в 08.30, пожар в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области локализован. В связи с внутренним горением и сильным ветром огонь распространялся в трех направлениях. В двух направлениях проводится окарауливание, в третьем направлении проводится тушение. Ориентировочная площадь пожара составила 1000 гектаров, из них лесопокрытая территория 300 гектаров", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его словам, задействованные силы и средства за ночь нарастили до 50 единиц техники и 206 человека. Также использовали хлопушки и ранцевые огнетушители в количестве 112 штук.

Напомним, 18 апреля в управление в кризисных ситуаций ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возникновении природного пожара на территории Степного лесничества Галкинского сельского округа Щербактинского района.

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