Система Orphus

Площадь пожара в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области превысила тысячу гектаров

19.04.2021 10099
ПАВЛОДАР. 19 АПРЕЛЯ - Пожар в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области локализован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 апреля, в 08.30, пожар в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области локализован. В связи с внутренним горением и сильным ветром огонь распространялся в трех направлениях. В двух направлениях проводится окарауливание, в третьем направлении проводится тушение. Ориентировочная площадь пожара составила 1000 гектаров, из них лесопокрытая территория 300 гектаров", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

 
По его словам, задействованные силы и средства за ночь нарастили до 50 единиц техники и 206 человека. Также использовали хлопушки и ранцевые огнетушители в количестве 112 штук.
 
Напомним, 18 апреля в управление в кризисных ситуаций ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возникновении природного пожара на территории Степного лесничества Галкинского сельского округа Щербактинского района. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая