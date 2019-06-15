По факту гибели ребенка в бассейне в Нур-Султане заведено два уголовных дела

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - По факту гибели ребенка в бассейне торгового центра "Хан Шатыр" в Нур-Султане заведено два уголовных дела. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Газиз Нуркаев, передает корреспондент агентства.
Как проинформировал Газиз Нуркаев уголовное дело по части 2 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) возбуждено в отношении преподавательского состава средней школы. Второе дело по части 3 статьи 306 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) расследуется в отношении руководства Sky Beach Club.
В настоящее время проводятся экспертизы, отметил также замглавы департамента полиции.
Как сообщалось ранее, утром 3 июня в пляжном клубе Sky Beach Club в "Хан Шатыре" утонула 9-летняя девочка, которая пришла на отдых вместе с детьми и вожатым пришкольного лагеря школы-гимназии №10. В момент гибели ребенка в бассейне находилось больше 30 детей.
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