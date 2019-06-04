Школьница утонула на пляже в ТРЦ "Хан-Шатыр" в столице

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Сегодня утром в пляжном клубе "Sky Beach Club" ТРЦ "Хан Шатыр" утонула 9-летняя девочка, передает Kazakhstan Today.

"Ребенок 2010 года рождения пришел на отдых вместе с вожатым в группе с другими детьми из пришкольного лагеря школы-гимназии №10", - сообщает Kazpravda.kz.

В департаменте полиции подтвердили информацию о гибели девочки.

"Ребенок проводил время с ребятами пришкольного лагеря вместе с вожатым. Сейчас ведется экспертиза и судебное расследование по статье УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - сказала руководитель пресс-службы ДП Софья Кылышбекова.

В момент гибели ребенка в бассейне находилось больше 30 детей, отметили в полиции.





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