Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Под снежной лавиной в Жамбылской области погибли семь человек, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

По его данным, на месте проишествия на данный момент спасены 10 человек и обнаружены тела семи погибших военнослужащих. Иманкулов добавил, что, по информации КЧС, во время схода лавины на месте находились более 20 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. По информации Министерства обороны РК, ведомством совместно с КЧС МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим.

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