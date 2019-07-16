Подачу электричества в Алматы восстановят к 17.00

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - В Алматы работают над устранением причин сбоя в электроснабжении города, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 15 июля, в 14.14 произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО "АлЭС", что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. На текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ на ТЭЦ-2. Также по внешнему кольцу города (линии KEGOC 220 кВ) идет процесс подключения города к электричеству. Перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа. Подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме", - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Отмечается, что в работа светофоров города уже восстановлена, но 450 сотрудников дорожной полиции обеспечивают контроль и регулирование дорожного движения.

Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Ситуация в мегаполисе находится под контролем", - заверили в управлении.

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