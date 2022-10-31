Таксиста убили из-за оплаты за проезд в Караганде

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Караганда. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в убийстве таксиста задержали полицейские в Караганде, сообщает Polisia.kz.
Вечером 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на пустыре на улице Учительская с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп 59-летнего мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы ДП области и УП города.
Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом.
В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний житель города. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ. Орудие преступления - нож изъято", - говорится в сообщении.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство).
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.