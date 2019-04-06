Подростка ранили в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 5 апреля. Kazakhstan Today - Во дворе многоэтажки в Усть-Каменогорске ранен подросток, передает Kazakhstan Today.

"3 апреля, около 19.00, в полицию обратилась 35-летняя жительница города. Она сообщила, что около 18.00 злоумышленники выстрелили в ногу ее 13-летнему сыну. Подросток играл с одноклассниками во дворе, потом дети услышали щелчок, а сын заявительницы почувствовал боль в левой ноге", - сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска.

По факту хулиганства с применением оружия начато досудебное расследование. Пуля направлена на экспертизу, пишет портал YK-news.kz

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