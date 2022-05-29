Подросток насмерть разбился на мотоцикле в Алматинской области

ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Прицеп седельного тягача с десятью тоннами растительного масла в пластиковых емкостях сгорела на трассе Павлодар - Успенка - РФ 28 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о пожаре возле села Успенка поступило в 12.06.

На открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп седельного тягача марки KRONE ZZF18 2004 года выпуска", - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

По информации ведомства, в прицепе находилось порядка 10 тонн растительного масла, разлитого в пластиковые емкости.

Известно, что груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана.

Пожар ликвидирован в 13.50.

Также сообщается о возгорании сухой травы на двух участках площадью 500 квадратных метров и 4 гектара. Возгорание ликвидировано в 14.40.

Жертв и пострадавших нет.