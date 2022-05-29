Подросток насмерть разбился на мотоцикле в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В Алматинской области 17-летний подросток разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в школьный забор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 мая 17-летний ученик, управлявший мотоциклом, на большой скорости врезался в школьный забор и скончался на месте. Предположительно, он не справился с управлением, информирует телеканал КТК.
По словам очевидцев, подросток ехал на большой скорости.
Мальчик наехал на бордюр и вылетел в забор. Когда я подбежала, он был на земле, трясся, везде была кровь. У него проломило череп", - рассказала свидетельница трагедии Ботагоз Кыдырова.
Выяснилось, что мотоцикл принадлежит отцу погибшего девятиклассника.
В Алматы в результате ДТП погиб мотоциклист.