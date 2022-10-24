Подросток ранил ножом жителя Актобе

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Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 17-летний подросток нанес два ножевых ранения в шею 19-летнему парню, сообщили в областном департаменте полиции.
22 октября примерно в 17.30 17-летний подросток, находясь на втором этаже ТРЦ "Keruen City", нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню", - проинформировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Сообщается, что пострадавший госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99, часть 1, УК РК. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.