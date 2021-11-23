Подтопление приюта для животных: вода спала, собаки отведены в безопасное место

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ТАЛДЫКОРГАН. 22 НОЯБРЯ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщили, что в настоящее время вода, подтопившая приют для животных в Алматинской области, спала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МЧС РК, собачий приют находится в 500 метрах от места прорыва плотины Книжевского водохранилища Алматинской области.

Вода на территорию приюта зашла частично. Ее уровень составлял около 15-20 сантиметров. В результате происшествия животные не пострадали. Всего в приюте было 150 собак. На момент происшествия работники приюта и прибывшие сотрудники МЧС отвели животных в безопасное место", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели добавили, что в настоящее время вода спала и частично подмерзла.







