Подтопление приюта для животных: вода спала, собаки отведены в безопасное место

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По информации МЧС РК, собачий приют находится в 500 метрах от места прорыва плотины Книжевского водохранилища Алматинской области.
Вода на территорию приюта зашла частично. Ее уровень составлял около 15-20 сантиметров. В результате происшествия животные не пострадали. Всего в приюте было 150 собак. На момент происшествия работники приюта и прибывшие сотрудники МЧС отвели животных в безопасное место", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели добавили, что в настоящее время вода спала и частично подмерзла.
Напомним, в результате прорыва плотины в Алматинской области затопило приют для животных.
21 ноября 2021 года в 23.13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища. Сообщалось, что в результате ЧП жертв и пострадавших нет, жилые дома не подтопило.