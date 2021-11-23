Система Orphus

В результате прорыва плотины в Алматинской области затопило приют для животных

22.11.2021, 10:04 91099
В результате прорыва плотины в Алматинской области затопило приют для животных
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 22 НОЯБРЯ - В результате прорыва плотины в Алматинской области затопило приют для животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Снесло дамбу на озере, и приют под водой! Затопило все, и соседские дома тоже. Мы до сих пор не попали в приют, воды 1,5 метра у ворот. Ворота снесло. Мостика через речку нет", - сообщается на странице приюта для собак "Белый Бим" в Instagram

 
Отмечается, что животных пришлось отвязывать и отпускать, вольеры открыли. 
 

На улице мороз, все будки мокрые. Как нам быть дальше, я не представляю, но очень надеюсь на вашу помощь! Собак нужно вывезти, хотя бы половину", - говорится в сообщении. 

 
Напомним, 21 ноября 2021 года в 23.13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища. Сообщалось, что в результате ЧП жертв и пострадавших нет, жилые дома не подтопило. 
 

Комментарии

новости по теме

Автотрассу до границы с Россией закрыли в ВКО из-за метели

23.11.2021, 15:50 21385
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за метели ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ".
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, движение закрыто на участке от города Риддер до границы с Россией, на 129-191 километре дороги. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - подчеркнули в ведомстве.

 

Семь казахстанских дорог стали платными

23.11.2021, 15:49 25786
Семь казахстанских дорог стали платными
Фото: kolesa.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Семь казахстанских дорог стали платными. Водители могут приобрести годовой абонемент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", платными стали участки дорог: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 

В настоящее время имеется возможность приобретения годового абонемента стоимостью 1000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного в установленном порядке на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. Действие абонементов распространяется за весь маршрут платного участка в оба направления. Данную возможность имеют право получить владельцы, чьи легковые АТС зарегистрированы в следующих районах по участкам", - отметили в нацкомпании.

 
Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам.
 
Месторасположение Центров обслуживания по платным дорогам:
 
  • Капшагай - Талдыкорган, километр 252+150 слева (на выезде из Талдыкоргана), расположен в черте Талдыкоргана по направлению в сторону Капшагая.
  • Тараз - Кайнар, километр 453+300 справа (село Акчулак), расположен на выезде из Тараза по направлению в село Кайнар, расстояние 37 километров от Тараза;
  • Шымкент - Кызылорда, километр 2127+000 справа (село Икан); расположен на выезде из Туркестана в сторону Шымкента, расстояние 15 километров от Туркестана;
  • Шымкент - Тараз, километр 648+500 справа (село Машат), расположен на выезде из Шымкента в сторону Тараза, расстояние 28 километров от Шымкента;
  • Шымкент - граница Узбекистана, километр 792+000 справа, расположен от села Атамекен в сторону Шымкента, расстояние 86 километров от Шымкента;
  • Нур-Султан - Павлодар, километр 20+400 слева (село Коянды), расположен на выезде из Нур-Султана в сторону Павлодара на территории Нур-Султана;
  • Нур-Султан - Павлодар, километр 1239+500 справа (село Байет), расположен в сторону Павлодара, расстояние 239 километров от Нур-Султана и в 53 километрах от Экибастуза.

Внутригородские Центры обслуживания по платным дорогам:
 
  • Капшагай - Талдыкорган, Алматы, улица Абылай хана, 27/27;
  • Тараз - Кайнар, Тараз, улица Айтеке би, дом 73;
  • Шымкент - Кызылорда, Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, 4А, и на километре 1825+400, кемпинг "Аманкелды" с правой стороны;
  • Шымкент - Тараз, Тараз, массив Дорожник, 1В, в сторону Шымкента, кафе "Раушан";
  • Нур-Султан - Павлодар, Ленинский, улица Жасыбай батыра 2/1 (ДЭУ-61), с правой стороны в сторону Нур-Султана, и в Павлодаре, улица Сатпаева, 97.
 
 

В Alageum Electric прокомментировали ситуацию с подпольной майнинговой фермой

23.11.2021, 14:21 31483
В Alageum Electric прокомментировали ситуацию с подпольной майнинговой фермой
Фото: ixbt.com
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В АО "Alageum Electric" прокомментировали ситуацию с незаконной майнинговой фермой, которая была обнаружена на территории филиала компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году АО Alageum Electric заключило договор аренды земельного участка c ТОО Genesis Energy Qazaqstan, общей площадью 250 квадратных метров, расположенного по адресу город Нур-Султан, улица Ушконыр дом 31/1. Земельный участок был предоставлен в аренду сроком на один год. В соответствии с условиями договора земельный участок был предоставлен без подключения к электроэнергии", - сообщили в пресс-службе АО "Alageum Electric".

 
В пресс-службе отметили, что Alageum Electric не осведомлены, каким образом подключился арендатор ТОО Genesis Energy Qazaqstan к подстанции ТП-1, которая не является собственностью АО Alageum Electric и не находится на его территории.
 

При этом потребление электроэнергии "Alageum Electric" составляет 0,006 мегаватт для собственных нужд, соответственно не превышало заявленной мощности 0,3 мегаватт согласно выданных технических условиям", - отметили в компании.

 
В Alageum Electric заявили, что после получения данной информации и проведя анализ ситуации, компанией принимаются меры по расторжению договора аренды земельного участка с арендатором ТОО Genesis Energy Qazaqstan.
 
При этом в АО Alageum Electric отметили, что готовы оказать всестороннее содействие уполномоченным государственным органам.
 
 

Данный факт подключения электроэнергии был допущен филиалом АО КЕGОС "Акмолинские МЭС". Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 киловольт", - говорится в сообщении Минэнерго. 


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов