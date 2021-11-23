В результате прорыва плотины в Алматинской области затопило приют для животных

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В АО "Alageum Electric" прокомментировали ситуацию с незаконной майнинговой фермой, которая была обнаружена на территории филиала компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В 2021 году АО Alageum Electric заключило договор аренды земельного участка c ТОО Genesis Energy Qazaqstan, общей площадью 250 квадратных метров, расположенного по адресу город Нур-Султан, улица Ушконыр дом 31/1. Земельный участок был предоставлен в аренду сроком на один год. В соответствии с условиями договора земельный участок был предоставлен без подключения к электроэнергии", - сообщили в пресс-службе АО "Alageum Electric".

В пресс-службе отметили, что Alageum Electric не осведомлены, каким образом подключился арендатор ТОО Genesis Energy Qazaqstan к подстанции ТП-1, которая не является собственностью АО Alageum Electric и не находится на его территории.

При этом потребление электроэнергии "Alageum Electric" составляет 0,006 мегаватт для собственных нужд, соответственно не превышало заявленной мощности 0,3 мегаватт согласно выданных технических условиям", - отметили в компании.

В Alageum Electric заявили, что после получения данной информации и проведя анализ ситуации, компанией принимаются меры по расторжению договора аренды земельного участка с арендатором ТОО Genesis Energy Qazaqstan.

При этом в АО Alageum Electric отметили, что готовы оказать всестороннее содействие уполномоченным государственным органам.

Данный факт подключения электроэнергии был допущен филиалом АО КЕGОС "Акмолинские МЭС". Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 киловольт", - говорится в сообщении Минэнерго.



