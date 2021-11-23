В результате прорыва плотины в Алматинской области затопило приют для животных

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Семь казахстанских дорог стали платными. Водители могут приобрести годовой абонемент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", платными стали участки дорог: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
В настоящее время имеется возможность приобретения годового абонемента стоимостью 1000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного в установленном порядке на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. Действие абонементов распространяется за весь маршрут платного участка в оба направления. Данную возможность имеют право получить владельцы, чьи легковые АТС зарегистрированы в следующих районах по участкам", - отметили в нацкомпании.
Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам.
Месторасположение Центров обслуживания по платным дорогам:
- Капшагай - Талдыкорган, километр 252+150 слева (на выезде из Талдыкоргана), расположен в черте Талдыкоргана по направлению в сторону Капшагая.
- Тараз - Кайнар, километр 453+300 справа (село Акчулак), расположен на выезде из Тараза по направлению в село Кайнар, расстояние 37 километров от Тараза;
- Шымкент - Кызылорда, километр 2127+000 справа (село Икан); расположен на выезде из Туркестана в сторону Шымкента, расстояние 15 километров от Туркестана;
- Шымкент - Тараз, километр 648+500 справа (село Машат), расположен на выезде из Шымкента в сторону Тараза, расстояние 28 километров от Шымкента;
- Шымкент - граница Узбекистана, километр 792+000 справа, расположен от села Атамекен в сторону Шымкента, расстояние 86 километров от Шымкента;
- Нур-Султан - Павлодар, километр 20+400 слева (село Коянды), расположен на выезде из Нур-Султана в сторону Павлодара на территории Нур-Султана;
- Нур-Султан - Павлодар, километр 1239+500 справа (село Байет), расположен в сторону Павлодара, расстояние 239 километров от Нур-Султана и в 53 километрах от Экибастуза.
Внутригородские Центры обслуживания по платным дорогам:
- Капшагай - Талдыкорган, Алматы, улица Абылай хана, 27/27;
- Тараз - Кайнар, Тараз, улица Айтеке би, дом 73;
- Шымкент - Кызылорда, Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, 4А, и на километре 1825+400, кемпинг "Аманкелды" с правой стороны;
- Шымкент - Тараз, Тараз, массив Дорожник, 1В, в сторону Шымкента, кафе "Раушан";
- Нур-Султан - Павлодар, Ленинский, улица Жасыбай батыра 2/1 (ДЭУ-61), с правой стороны в сторону Нур-Султана, и в Павлодаре, улица Сатпаева, 97.