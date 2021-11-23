В Алматинской области прорвало плотину водохранилища

ТАЛДЫКОРГАН. 22 НОЯБРЯ - В Алматинской области прорвало плотину Книжевского водохранилища, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 ноября 2021 года в 23.13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища, ширина прорана составляет 5-6 метров, ориентировочный объем сброса воды составляет около 30 кубометров в секунду", - сообщил Талгат Уали.
Отмечается, что объем водохранилища составляет 4,47 млн кубометров, в данное время оно заполнено на 50%.
В результате ЧП жертв и пострадавших нет, жилые дома не подтопило. Имеется перелив воды через автодорогу областного значения Мынбаево - Касымбек. Сотрудниками полиции выставлены посты по ограничению движения.
Объем сбросной воды снижается. Производится объезд по руслу реки Каргалы. В данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет. На месте происшествия находятся подразделения МЧС РК во главе с начальником ДЧС Алматинской области, сотрудники местных исполнительных органов и другие заинтересованные службы", - сообщили в МЧС РК.
Создан штаб по ликвидации происшествия.