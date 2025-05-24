23.05.2025, 16:44 16431
Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана
Ощутимость землетрясения составила 4 балла
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Талдыкорган. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Талдыкоргана и других населенных пунктов области Жетысу ощутили подземные толчки, передает корреспондент агентства.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 16.01 в 12 километрах к северу от Талдыкоргана.
Согласно информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, ощутимость составила:
- в Талдыкоргане - 4 балла;
- в селе Балпык-Би - 4 балла;
- в поселке Карабулак - 3 балла;
- в городе Уштобе - 3 балла;
- в городе Текели - 2 балла;
- в селе Сарыозек - 2 балла.
Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", - добавили в МЧС.
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23.05.2025, 12:38 22316
В Караганде жестоко избили пенсионера
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды заявила о жестоком избиении пожилого отца.
Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу.
По словам дочери, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове.
У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", - написала женщина.
Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.
Ранее в Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.
Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау. Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
23.05.2025, 11:56 23366
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы
По факту аварии ведется расследование
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы автобус столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека.
Информация об аварии появилась в социальных сетях.
"На углу Рыскулова и Шемякина произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и медики", - говорится в сообщении.
В ДП Алматы сообщили, что авария произошла 22 мая в 22.25.
Водитель автобуса, следуя по Рыскулова, при развороте в обратном направлении столкнулся с Audi, которая ехала в противоположную сторону. В результате ДТП водитель Audi и трое его пассажиров получили телесные травмы", - сообщили в полиции.
По факту аварии ведется расследование.
Ранее в Алматы автобус столкнулся с троллейбусом. За медицинской помощью обратились 13 человек.
20.05.2025, 11:12 83421
Шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело
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Костанай. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть иностранных граждан погибли в аварии с грузовым автомобилем DAF на автодороге Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба ДП Костаная.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
20 мая утром на автодороге Алматы - Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста "Кайрак", водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров - иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу", - рассказали в полиции.
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее трое взрослых и ребенок погибли в аварии в Павлодарской области.
20.05.2025, 10:05 86506
С начала года в Казахстане 60 детей выпали из окон
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон, проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Пятеро детей погибли на месте, 55 - с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, в 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска - дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.
Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:
- не оставляйте детей без присмотра;
- не полагайтесь на москитные сетки - они не удерживают ребенка;
- устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;
- убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.
19.05.2025, 14:23 103801
Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в столичном цирке Дополнено
Во момент выполнения трюка оборвался трос
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка.
В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести.
В столичном цирке также прокомментировали инцидент.
Она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка", - сказано в сообщении.
Дополнено 19.05.2025, 16.40
Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
В момент выполнения трюка произошел обрыв троса, в результате чего артистка (...) получила легкую травму кисти руки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Руководство столичного цирка подтверждает, что все требования по обеспечению безопасности соблюдаются в полном объеме", - добавили в пресс-службе цирка.
19.05.2025, 11:33 107636
Водитель джипа спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии
Фото: КТЖ
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Талдыкорган. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По ее данным, авария произошла 18 мая в 17.35. Легковой автомобиль марки "Mitsubishi Pajero" столкнулся с грузовым поездом.
Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Личность водителя устанавливается. Причина происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта", - уточнили в компании.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
Из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
19.05.2025, 09:51 109891
В Кызылординской области самолет АН-2 совершил вынужденную посадку в степи
На борту находились три человека
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Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что в Кызылординской области самолет АН-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. Об этом сообщили в МЧС РК.
На борту находились три человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно", - проинформировали в министерстве.
Были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.
После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась", - уточнили в МЧС.
18.05.2025, 16:39 116761
Близ Семея горит мусорный полигон
Фото: Кадр из видео
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Семей. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 12 километрах от Семея загорелся полигон твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую растительность. Загорание сухой травы потушено. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 2 гектара", - проинформировали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, также на месте тушения проводятся работы по рекультивации земли и засыпке грунтом.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?