Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Поезд сообщением Уральск - Алматы-2 вернули на станцию Караганды из-за технической неисправности, передает Kazakhstan Today.

"5 февраля 2020 года, в 21.07, пассажирский поезд №52 сообщением Уральск - Алматы-2 остановился на перегоне Нилды - Айса участка Караганда - Агадырь (Карагандинская область) из-за технической неисправности. Принято решение вернуть пассажирский состав, состоящий из 29 вагонов, в которых ехало 182 пассажира, на станцию Караганды для проведения ремонтных работ. Дальнейшее следование пассажирского поезда №52 сообщением Уральск - Алматы-2 на участке Караганда - Алматы-2 отменяется", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Как отметили в пресс-службе, данная неисправность могла повлиять на безопасность движения поездов. Дефект был обнаружен между двумя вагонами. Устранять его будут специалисты подрядной организации испанской компании "Patentes Talgo S.L. в РК".

Ориентировочное время прибытия пассажирского поезда №52 Уральск - Алматы-2 на станцию Караганды - 11.30. По прибытии на станцию Караганды пассажиры поезда №52 могут вернуть 100%-ную стоимость проездных документов в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки". Также предлагаем пассажирам, следующим до Алматы, продолжить свой маршрут пассажирскими поездами №44 сообщением Костанай - Алматы-1 и №4 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Алматы-2", - проинформировали в компании, отметив, что на время задержки состава пассажиры обеспечиваются горячим питанием в вагоне-ресторане поезда.

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