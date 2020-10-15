Полицейские эвакуировали жильцов из горящего дома в Нур-Султане

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские эвакуировали около 60 человек из многоквартирного дома, в одной из квартир которого произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 09.10, во время несения патрульной службы сотрудник полиции увидел возгорание из окна 7-го этажа многоэтажного дома.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали эвакуировать жильцов.

В момент пожара в квартире находились 37-летняя женщина и четверо несовершеннолетних детей, самому младшему из которых был годик, а самому старшему 14 лет", - сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские начали оперативно информировать граждан о необходимости покинуть свое жилье.

Полицейские незамедлительно начали эвакуацию людей, стучась в каждую дверь квартиры и помогая людям выйти на улицу. В одной из квартир на площадке оказался 6-летний ребенок, который был заперт один в квартире. Полицейские связались с родителями ребенка и до их приезда через дверь вели беседу с ребенком. В другой квартире спал малолетний ребенок, также оставшийся один. К счастью, он смог самостоятельно открыть дверь, и полицейские вывели его на улицу", - рассказали полицейские.

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