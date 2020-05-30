Полицейские вынесли трех людей из горящей фуры за минуту до взрыва

Талдыкорган. 29 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области успели вынести пострадавших в дорожно-транспортном происшествии людей из горящего грузовика за минуту до взрыва, передает Kazakhstan Today.

27 мая по автодороге Алматы - Бишкек с участием автомашины Toyota Land Cruser - 100 и грузового транспорта Mersedes Benz-817 произошло столкновение, в результате которого погиб человек и сгорели две автомашины, сообщает Polisia.kz

Патрульные полицейские, прибывшие к месту аварии, спасли водителя и двух пассажиров, из горящей грузовой автомашины.

Зажатые в искореженной кабине, травмированные водитель и два пассажира самостоятельно выбраться не могли.

Полицейские, вместе с двумя неравнодушными гражданами, буквально вырвали руками деформированную пассажирскую дверь из зажима и вытащили на улицу сначала двух пассажиров, а затем водителя. И вот, когда все пострадавшие были эвакуированы, взорвался газовый баллон легковой автомашины, отчего пламя буквально ворвалось в кабину грузовика, где за минуту до этого находились люди", - рассказал командир батальона патрульной полиции УМПС ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

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