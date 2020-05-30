Система Orphus

Полицейские вынесли трех людей из горящей фуры за минуту до взрыва

29.05.2020, 21:40 39205
Талдыкорган. 29 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области успели вынести пострадавших в дорожно-транспортном происшествии людей из горящего грузовика за минуту до взрыва, передает Kazakhstan Today.
 
27 мая по автодороге Алматы - Бишкек с участием автомашины Toyota Land Cruser - 100 и грузового транспорта Mersedes Benz-817 произошло столкновение, в результате которого погиб человек и сгорели две автомашины, сообщает Polisia.kz.
 
Патрульные полицейские, прибывшие к месту аварии, спасли водителя и двух пассажиров, из горящей грузовой автомашины. 
 
Зажатые в искореженной кабине, травмированные водитель и два пассажира самостоятельно выбраться не могли. 
 

Полицейские, вместе с двумя неравнодушными гражданами, буквально вырвали руками деформированную пассажирскую дверь из зажима и вытащили на улицу сначала двух пассажиров, а затем водителя. И вот, когда все пострадавшие были эвакуированы, взорвался газовый баллон легковой автомашины, отчего пламя буквально ворвалось в кабину грузовика, где за минуту до этого находились люди", - рассказал командир батальона патрульной полиции УМПС ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая